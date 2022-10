Android Update Bulletin week 42: deze toestellen kregen updates

We blikken in dit artikel terug op de updates die zijn verschenen in week 42 van 2022. Welke Android-devices kregen een update, en wat was daarbij nieuw? Je leest het in deze editie van het Android Update Bulletin.

Android-updates in week 42

Iedere week zet DroidApp op een rijtje welke smartphones, tablets en meer updates hebben mogen ontvangen. Dit doen we in ons wekelijkse Android Update Bulletin. Vandaag zetten we op een rijtje welke toestellen een update hebben mogen ontvangen. Het was een vrij rustig weekje, maar we zetten de updates die in de afgelopen week zijn verschenen gewoon op een rij.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden.

Google

Chromecast met Google TV 4K: Android 12 met nieuwe functies (zie artikel)

Nokia

Nokia G20: beveiligingsupdate oktober

Nokia G21: Android 12

Samsung

Xiaomi