Chromecast met Google TV 4K krijgt update naar Android 12 met nieuwe functies

Een grote update staat klaar voor de Chromecast met Google TV 4K. De uitgebreide mediastick van Google ontvangt de langverwachte update naar Android 12. Dankzij deze update krijg je een reeks nieuwe functies en mogelijkheden tot je beschikking.

Chromecast met Google TV 4K krijgt Android 12

Android-updates zijn er niet enkel en alleen voor smartphones en tablets. De van Google TV voorziene Chromecast, is ook voorzien van Android. Nu is het moment daar dat deze mediastick bijgewerkt wordt met een update naar Android 12. Net als bij deze update voor smartphones, worden ook naar deze mediastick nieuwe functies uitgerold die je na het installeren van de update kunt gebruiken. Voorheen was deze Chromecast voorzien van een Android-versie die gebaseerd was op Android 10.

De update is meer dan 700MB groot en brengt nieuwe gebruikersinstellingen waarmee je bepaalde zaken kunt aanpassen. Het gaat hierbij om het instellen van de HDR-kwaliteit en het surround-geluid. Ook kunnen instellingen aangepast worden voor de framerate van content, en dit geldt ook voor het schalen van het beeld en de tekst, dit kan middels de ‘Match’-functie. Ook wordt voortaan een indicator getoond wanneer de microfoon of camera gebruikt wordt.

Google heeft verder de Chromecast met Google TV 4K voorzien van verschillende privacy- en beveiligingsverbeteringen. Onder andere is het patch-niveau geüpdatet naar de beveiligingsupdate van juli 2022. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om bugs en fouten op te lossen die erin zijn geslopen.

De update wordt vanaf nu uitgerold. Je krijgt een melding als je de nieuwe Android 12 update kunt downloaden. Eventueel kun je handmatig controleren of je de update al kunt binnenhalen. Tik hiervoor op je profielfoto in rechterbovenhoek. Vervolgens ga je naar instellingen > systeem > over > systeemupdate.

Sinds kort kun je de Chromecast met Google TV 2K kopen in Nederland. Deze is een stuk voordeliger dan het 4K model.