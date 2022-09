‘Google komt met goedkope Chromecast met Google TV’

Volgens een doorgaans goed geïnformeerde bron komt Google binnenkort met een nieuw product op de markt. Het gaat om een nieuwe Chromecast met Google TV, die lager geprijsd moet zijn dan de huidige.

Goedkopere Chromecast met Google TV

Als het aan de collega’s van Winfuture ligt, komt Google met een goedkopere Chromecast die eveneens ondersteuning biedt voor Google TV. De bron zegt dat dit in de komende weken zal gebeuren, al is het onduidelijk of dit gepland staat voor de aankondiging op 6 oktober, waar Google de nieuwe Pixel 7-serie en de Pixel Watch zal laten zien. Het kan ook zijn dat Google hier een moment voor of na uitkiest om het product aan te kondigen.

De geruchten over een goedkopere Chromecast met Google TV-ondersteuning gaan sinds juni van dit jaar rond. De keuringsinstantie FCC kreeg het apparaat al over de vloer. Het nieuwe product moet ongeveer 40 euro gaan kosten en zal de content casten in Full-HD 1080p gaan doorzetten; met het dure model is dit in 4K-resolutie. Dat is dus alvast één van de verschillen voor het model. Het is onduidelijk welke zaken nog meer verschillen tussen het huidige en het nieuwe goedkopere model.

We verwachten in de komende weken meer informatie over de nieuwe Chromecast.