Provider Ben komt met Klantvoordeel: korting voor klanten met T-Mobile en Ben

Klanten van Ben kunnen vanaf nu profiteren van voordelen als zij thuis ook T-Mobile hebben. Met Ben Klantvoordeel kan op deze manier het voordeel leuk oplopen. Het gaat om korting op de factuur en om extra data.

Ben Klantvoordeel

T-Mobile heeft bekend gemaakt dat klanten van Ben kunnen profiteren van verschillende voordelen. Het gaat om voordelen van mobiele Ben klanten. Ben behoort net als Simpel tot het bedrijf T-Mobile en wordt het daarmee interessanter om diensten te combineren, eerder bood ook Tele2 deze combivoordelen al. Met het klantvoordeel wordt het voor Ben klanten aantrekkelijk(er) gemaakt om internet en tv te combineren van T-Mobile.

Daarnaast is het mogelijk om meerdere mobiele Ben abonnementen te combineren. Klanten met meerdere Ben abonnementen op hetzelfde adres krijgen iedere maand 1000MB extra data. Klanten die internet en televisie afnemen bij T-Mobile en die ook een mobiel Ben abonnement op hetzelfde adres hebben, krijgen ook nog eens 5,00 euro per maand extra korting op de factuur. T-Mobile biedt al langer de mogelijkheid om geld te besparen door te combineren met klantvoordeel via de eigen diensten.

Om als Ben klant in aanmerking te komen voor Ben Klantvoordeel, dienen alle deelnemende abonnementen op hetzelfde adres geregistreerd te staan. Deze moeten ook apart worden aangemeld voor het voordeel; belangrijk, want dit gaat dus niet vanzelf. Het aanmelden hiervoor kan via Ik Ben of via de Ben app. Klanten zonder mobiele databundel of degenen met een onbeperkte databundel krijgen geen extra data, maar tellen wel mee om andere aangemelde abonnementen korting te geven.

De abonnementen van Ben zijn te bestellen via de website van Ben.