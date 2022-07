T-Mobile weert Huawei uit haar netwerk

T-Mobile stopt met het gebruik van Huawei-apparatuur voor de realisatie van het telefoonnetwerk. De provider heeft bekend gemaakt dat het de apparatuur van Huawei gaat vervangen door dat van het Zweedse Ericsson.

Geen Huawei in netwerk T-Mobile

Huawei wordt al jaren beschuldigd van spionage en kans op mogelijk zelfs sabotage, maar bewijzen zijn er nooit gevonden. Toch is het tijd voor een volgende stap dat Huawei minder aanwezig is in de netwerken. Eerder werd al duidelijk dat provider KPN in de kern van het netwerk de apparatuur van Huawei vervangt door dat van een ander merk, Vodafone had de spullen al niet en T-Mobile neemt nu ook dit besluit. In 2018 gaf T-Mobile nog aan vertrouwen te hebben in Huawei.

Voor het vernieuwen van het radio- en antennewerk wordt nu apparatuur gebruikt van Ericsson, een fabrikant uit Zweden, zo maakt T-Mobile bekend. Wanneer T-Mobile precies stopt met Huawei is niet helemaal duidelijk. Apparatuur die nog goed is, wordt nog niet weggedaan, zo bevestigt de magentagekleurde provider. In de komende jaren wordt het gebruik van Huawei-apparatuur in ieder geval uit gefaseerd, ook in de kern van het netwerk. In verschillende andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Zweden is het gebruik van Huawei-apparatuur al verbannen.