T-Mobile maakt Multisim beschikbaar voor Android

Als eerste provider in Nederland maakt T-Mobile Multisim beschikbaar voor Android. Hiermee kun je bijvoorbeeld verbonden blijven via je smartwatch, zonder dat je smartphone in de buurt is. Je telefoon kan hiermee thuisblijven.

Multisim voor Android bij T-Mobile

De magentagekleurde provider stelde eerder al Multisim beschikbaar voor Apple, maar nu heeft als eerste provider in Nederland het ook voor Android. Met T-Mobile Multisim kun je op pad zonder je smartphone, maar wel gewoon bereikbaar blijven via je smartwatch. Dit alles gewoon via je eigen telefoonnummer en zonder dat je je telefoon in de buurt hoeft te houden.

Om Multisim te gebruiken, dien je wel te beschikken over een smartwatch met ondersteuning voor een simkaart. Deze zijn te herkennen aan de ondersteuning voor LTE/4G, zoals de Galaxy Watch 4 LTE van Samsung. Deze kun je vanaf nu ook in combinatie met een Go-abonnement bestellen bij T-Mobile. Klanten van de provider kunnen voor 5,00 euro per maand Multisim koppelen aan een bestaand abonnement. De combinatie van de Samsung Galaxy Watch 4 LTE met Multisim kun je nu vanaf 13,00 euro per maand afsluiten. Later zullen meer Android smartwatches volgen.