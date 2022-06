Amazfit T-Rex 2 is robuuste smartwatch vol mogelijkheden

Op zoek naar een smartwatch die tegen een stootje kan? Amazfit heeft de Amazfit T-Rex 2 aangekondigd; een robuuste smartwatch vol mogelijkheden.

Amazfit T-Rex 2

Amazfit is een gevestigde naam in het aanbod van smartwatches, en nu heeft het merk een nieuw model uitgebracht. De Amazfit T-Rex 2 is een robuust horloge die speciaal is ontwikkeld voor de avontuurlijke en sportieve gebruiker. Dankzij de waterdichtheid van 10 ATM is hij ook geschikt voor watersporters. Ook kan het tegen extreme temperaturen tussen de -40 en +70 graden Celsius.

Middels trajectnavigatie, realtime navigatie en trackingfuncties kan onbekend terrein ontdekt worden. Het kan ook direct een navigatie starten naar het punt waar je begonnen bent. Navigeren en locatiebepaling moet geen enkel probleem worden, dankzij het dual-band positioneringssysteem met vijf satellieten.

De batterij van de Amazfit T-Rex 2 kan het maximaal 24 dagen uithouden, al is dat uiteraard afhankelijk van wat ermee gedaan wordt. Voor het bijhouden van je activiteiten worden 150 verschillende sportmodi ondersteund en kan allerlei informatie direct opgevraagd worden. Denk aan het bloedzuurstof, de hartslag en het stressniveau. Het horloge heeft een prijs van 229 euro en kan gekocht worden bij Coolblue, Bol.com en MediaMarkt.