T-Mobile verwelkomde 45.000 nieuwe mobiele klanten in Q4 2021

Telecomprovider T-Mobile heeft cijfers gedeeld over het vierde kwartaal van 2021. In dat kwartaal werden 45.000 nieuwe mobiele klanten verwelkomd. Daarnaast steeg ook het aantal vaste klanten bij de magentagekleurde provider.

T-Mobile verwelkomt meer abonnees

Provider T-Mobile kan tevreden terugkijken op het laatste kwartaal van 2021. In de periode van oktober tot en met decembe 2021 zag T-Mobile een toename in het aantal klanten. In totaal komt het aantal T-Mobile klanten op 6,939 miljoen, waar dit vorig kwartaal nog uitkwam op 6,894 miljoen. Hoewel het aantal prepaid-klanten afnam met 13.000, wisten 45.000 nieuwe klanten de magentagekleurde provider te vinden. Terugkijkend op het jaar 2021 zag T-Mobile in totaal 136.000 nieuwe klanten.

Voor de vaste diensten wisten consumenten T-Mobile ook goed te vinden. Dit aantal steeg met 18.000 naar in totaal 739.000 vaste klanten. In vergelijking met het jaar ervoor steeg de omzet naar 537 miljoen euro, een stijging van 6,2 procent. Over het hele jaar kwam de omzet uit op ruim 2,0 miljard euro.

