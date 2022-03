De 3 beste sim-only aanbiedingen maart 2022: hier het meeste voordeel

Waarom meer per maand uitgeven als het ook goedkoper kan? DroidApp helpt je graag met besparen op je maandelijkse kosten voor je mobiele telefoon. Dit zijn de beste sim-only aanbiedingen van maart 2022.

Sim-only aanbiedingen van maart 2022

Een nieuwe maand, een nieuw overzicht van ons met de beste sim-only aanbiedingen voor de komende maand. Ook vandaag hebben we weer onderzoek gedaan naar de beste deals voor een sim-only abonnement. Waar krijg je de grootste databundel, de meeste belminuten voor het minste geld, of waar krijg je juist de voor jou meest geschikte bundel zonder teveel te betalen? We zetten de drie beste aanbiedingen voor je, onafhankelijk, op een rij.

Hollandsnieuwe

Bij Hollandsnieuwe bel je met het netwerk van Vodafone, maar dan goedkoper. Als je thuis Ziggo internet hebt, krijg je bij je Hollandsnieuwe abonnement 1000 MB/SMS/minuten extra, net als een gratis Ziggo TV-pakket. Bij Hollandsnieuwe staat een minuut gelijk aan een sms en een MB. Al kun je voor 2,00 euro per maand onbeperkt bellen en sms’en afsluiten. Tijdens de ‘Buitenkansje-aanbiedingen’ profiteer je van extra kortingen. De bundel met 10.000 MB/SMS/minuten kost je slechts 11,50 euro per maand. – verkrijgbaar bij Hollandsnieuwe

Simpel

Als er een provider is met steeds erg interessante aanbiedingen, dan is het Simpel wel. Dat is ook in maart het geval, zo wordt duidelijk bij het bekijken van de deals. De bundel met 10GB internet en onbeperkt bellen kost je een tientje per maand. Je belt via het T-Mobile netwerk, dat meermaals al in de prijzen is gevallen. Daarnaast is het voordeel dat data en bellen afgerond wordt op kb en seconde, en niet per MB en minuut. Maandelijks kan je abonnement aangepast worden. Je kunt gebruik maken van het plafond, waarbij je aan kan geven voor hoeveel euro je maximaal buiten de bundel wilt kunnen. – verkrijgbaar bij Simpel

50+ Mobiel

Een relatief nieuwe provider, die ook nog eens gunstig geprijsd is; 50+ Mobiel. Hoewel de provider zich richt op de oudere gebruiker, kan iedereen er een abonnement afsluiten. Ben je niet tevreden, dan krijg je je geld terug. Bij 50+ Mobiel bel je via het Vodafone-netwerk. Je betaalt geen aansluitkosten, dat scheelt alweer 19,95 euro. De eerste 6 maanden krijg je met 50 procent korting. De bundel met 1000 MB en 150 min/sms kost je dan 3,50 euro per maand, daarna 7,00 euro per maand. Bij de hogere bundels krijg je gratis extra data bovenop je gekozen databundel. Een bundel met 11.000MB kost de eerste zes maanden dan 6,00 euro, daarna 12,00 euro per maand. Voor een maandelijks bedrag kun je de Buiten Bundel Buffer inschakelen, waarmee je voorkomt dat je buiten je bundel gaat. – verkrijgbaar bij 50+ Mobiel

Overige aanbiedingen en aanbieders

Geen geschikte deal voor jou? Je kunt via onderstaande links direct kijken welke aanbiedingen er bij de andere aanbieders en providers gelden.