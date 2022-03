De 4 beste apps van februari 2022 (+ het belangrijkste nieuws)

De tweede maand van het jaar 2022 ligt achter ons. De maand werd afgesloten met verschillende aankondigingen. En wat zijn de beste apps van februari 2022?

Android in februari

Het was een rumoerige maand en dan met name over wat er verder in de wereld gebeurde en gebeurt. Op Android-gebied was er echter ook veel nieuws te melden. Letterlijk, want het portfolio van verschillende fabrikanten werd uitgebreid. Uiteraard was er de Galaxy S22-aankondiging, samen met de Galaxy Tab S8.

Maar denk ook aan de Oppo Find X5 en vijf nieuwe toestellen in de TCL 30-serie. Verder zagen we nieuwe Poco’s, de Magic 4 en Realme GT2. Samsung toonde de Galaxy Book 2 Pro. Motorola kondigde voordat het MWC begon al de Motorola Edge 30 Pro aan, OnePlus de Nord CE 2.

Je kunt vanaf nu Instagram Stories liken en gratis bellen van en naar Oekraïne bij de Nederlandse providers. In toestellen van de Galaxy S8-serie en nieuwer werd een ernstige kwetsbaarheid gevonden. In verschillende landen werden Nokia-toestellen uit de winkel gehaald.

De toekomst van OnePlus en OxygenOS werd toegelicht in een rond-de-tafel-gesprek waarbij DroidApp aanwezig was. Verder was er opvallend nieuws over de OnePlus 10 Pro die wel heel makkelijk breekt. Over de S22+ en S22 Ultra werd duidelijk dat 45W snelladen nauwelijks sneller is. Tevens werd de eerste Developer Preview van Android 13 uitgebracht en maakte Samsung bekend dat het oudere toestellen 5 jaar updates gaat geven.

Review en tips

Specials

We hebben op DroidApp verschillende handige specials gepubliceerd. Degenen die in februari gepost zijn, hebben we hieronder voor je neergezet.

Goedkoop tanken: 5 apps om te besparen op je brandstofkosten

Android 12 update overzicht: welke toestellen krijgen de nieuwe versie?

Noorderlicht app: de 4 beste apps om Aurora Borealis te ontdekken

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ is in februari uitgebreid met verschillende mooie pareltjes.

Beste apps

We hebben hieronder een selectie gemaakt met de beste applicaties van februari 2022. Apps die we in de afgelopen maand hebben besproken op DroidApp.

Replaio

Geen FM-radio op je telefoon? Dat hoeft geen probleem te zijn, want je kunt de gratis, uitgebreide app Replaio Radio gebruiken. Deze applicatie bundelt meer dan 50.000 radiostations van over de hele wereld, inclusief die van Nederland en België, in één app. Je kunt eenvoudig nieuwe zenders ontdekken in verschillende categorieën, zoals kerst, kinderen en meer. Zenders kun je toevoegen aan favorieten zodat je er snel toegang toe hebt. Een andere handige optie is dat je precies kunt zien welke nummers er door het radiostation recent zijn afgespeeld.

Google Translate

Google heeft in februari een update uitgebracht voor de app Google Translate. De vertaal-app van Google kreeg hierbij een metamorfose met een compleet nieuw design. Deze is nu meer in lijn met de vernieuwde designtaal van het bedrijf. Je hebt daarbij nog steeds toegang tot de verschillende opties zoals het direct vertalen van tekst via de camera of het vertalen van een gesprek. De microfoon heeft een prominentere positie gekregen en het oogt allemaal net wat rustiger.

Petal Maps

Petal Maps is misschien een app waar je nog niet veel van gehoord hebt. Het is het alternatief voor Google Maps van Huawei. De dienst is met name geoptimaliseerd voor toestellen zonder toegang tot de Google Play Services, maar is ook te downloaden uit de Google Play Store. Met de nieuwste versie, welke je ook kunt downloaden via de Huawei AppGallery, kun je offline kaarten downloaden, kun je spraakgestuurd zoeken, zijn er Air Gestures voor toestellen met een ToF-sensor en is er een classificatiesysteem waarmee je punten en medailles kunt verdienen. Verder is er de Video Map om een beter beeld van een omgeving te krijgen.

Videotape

Een interactieve applicatie waarmee je ook nog iemand anders kunt verrassen. Hiervoor kun je terecht bij de Videotape app. Deze applicatie van Nederlandse bodem, maakt het mogelijk om een bijzondere boodschap te sturen. Je kunt het samen met familie, vrienden of collega’s doen en zo gezamenlijk één videoboodschap opnemen, door anderen uit te nodigen. Daarbij kun je nog verschillende bewerkingen doen zoals een logo, titel, achtergrondmuziekje of een stijl toevoegen.

Bonustip: DroidApp App

Op de hoogte blijven van alle interessante nieuwtjes, ontwikkelingen, prijzen van smartphones en meer? De DroidApp App heeft het allemaal in zich; vrij van advertenties en met handige push-notificaties (als je dat wilt). Je download onze eigen app gratis uit de Google Play Store.