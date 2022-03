TCL 30-serie aangekondigd: keuze uit vijf toestellen

Tijdens het Mobile World Congress van 2022 heeft TCL vijf nieuwe smartphones aangekondigd. Het zijn allen toestellen in de TCL 30-serie. De details zetten we op een rij.

TCL 30-serie

Vorig jaar kwam TCL naar Nederland met de TCL 20-serie. Die serie wordt nu verder uitgebreid met een aantal opvolgers. In totaal gaat het om vijf toestellen die door TCL aangekondigd worden. Dat klinkt als heel veel, maar als je voor elke kleine wijziging een nieuwe modelnaam kiest, loopt dat natuurlijk snel op.

Allereerst zijn er de TCL 30 en TCL 30+. Deze zijn vrijwel identiek aan elkaar. Er is een MediaTek Helio G37 chipset, een 6,7 inch Full-HD+ AMOLED scherm en een 5010 mAh accu met 18W opladen. Daarbij biedt TCL de toestellen drie camera’s met een 50MP hoofdlens. De TCL 30-serie wordt direct met Android 12 geleverd, hebben stereo-speakers en een vingerafdrukscanner in de power-button.

De verschillen zitten hem in de selfie-cam; 8MP (TCL 30) en 13MP (30+), en 128GB geheugen bij de Plus, 64GB bij het standaard model. Wil je deze telefoon met 5G, dan kom je uit bij het derde model in deze serie; de TCL 30 5G. Deze heeft een MediaTek Dimensity 700 chipset.

TCL 30 E en TCL 30 SE

Twee andere modellen die veel met elkaar gelijk hebben, zijn de TCL 30 E en TCL 30 SE. Deze hebben een 6,52 inch HD+ beeldscherm, een MediaTek Helio G25 chipset, ondersteuning voor het 4G-netwerk, Android 12 en een 5000 mAh accu. De camera telt 50MP en er is een 2MP dieptelens. De SE krijgt daar een 2MP macrolens bij. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant. Kleine verschillen zitten in de front-camera en het geheugen.

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de toestellen hebben we hieronder voor je neergezet.

TCL 30 5G: verkoopadviesprijs wordt later bekend gemaakt, beschikbaar in Dreamy Blue

& Tech Black medio Q2 2022

& Tech Black medio Q2 2022 TCL 30+: vanaf €239,99 in Muse Blue & Tech Black, beschikbaar eind maart 2022

TCL 30: vanaf €219,99 in Muse Blue & Tech Black, beschikbaar eind maart 2022

TCL 30 SE: vanaf €179,99 in Space Grey & Atlantic Blue, beschikbaar eind maart 2022

TCL 30 E: vanaf €159,99 in Space Grey & Atlantic Blue, beschikbaar eind maart 2022

Alle details hebben we verzameld op de toestelpagina’s.

