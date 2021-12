De 5 meest onmisbare apps van 2021 volgens Luke

Het einde van 2021 is bijna daar en dat betekent ook dat de periode van lijstjes weer is aangebroken. Welke apps vind ik handig, geven wat ontspanning of helpen juist bij het geven van wat structuur.

Onmisbare Android-apps van Luke

De DroidApp-schrijvers delen hun meest onmisbare apps ieder jaar opnieuw. We trappen af met de onmisbare apps van Luke. In 2021 heb ik ook weer de nodige apps gedownload en gebruikt. Dit zijn mijn meest onmisbare apps van dit jaar.

Notion

Nog altijd is Notion mijn favoriete app voor het maken van lijstjes, documentatie en het bijhouden van taken die mij te wachten staan. Binnen Notion vind je een uitgebreide lijst van verschillende templates die je zo kunt gebruiken. Dankzij de ingebouwde synchronisatie hoef je niets te missen op elk denkbaar apparaat.

Discord

Via Discord vind je een hoop leuke communities met mensen die dezelfde interesses als jij delen. Of het nu gaat om het bezitten van een Chromebook, een taal wilt leren of omdat je graag flight sim speelt er is voor iedereen wel een server op Discord te vinden.

Strava

Met Strava krijg je een fraai inzicht over je sportieve prestaties en kan samen met andere mensen challenges doen. Ook kun je maandelijks allerlei virtuele medailles ophalen door bijvoorbeeld 50 kilometer te wandelen of een flink eind te gaan fietsen. Ook heeft Strava een aantal opties in zich voor het maken van een mooie fiets of wandelroute. Daarnaast kan je ook precies zien hoe je in vergelijking met vorig jaar bezig bent geweest op sportief gebied!

Komoot

Komoot is ook dit jaar een van mijn meest gebruikte apps, al is het maar om even een nieuw “blokje om” te plannen. Ook op vakantie geeft het prima routes aan voor een mooie wandeling. Binnen de app krijg je ook aanbevelingen te zien van andere Komoot gebruikers en zo weet je precies of de wandeling de moeite waard gaat zijn, of dat je beter een andere route kunt kiezen.

Reddit

Op Reddit vind je een breed scala aan communities en je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel iets over te vinden. Het brengt je in contact met andere geïnteresseerden van bijvoorbeeld je hobby of mensen uit je beroepssector. Maar ook voor wat ontspanning kan je goed op Reddit terecht.