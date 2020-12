De 5 meest onmisbare apps van 2020 volgens Luke

Ieder jaar zoek ik op mijn telefoon mijn 5 favoriete apps bij elkaar en in een jaar waarin alles anders is is dat misschien wel lastiger dan ooit. Dit zijn de onmisbare apps van 2020 volgens Luke.

Onmisbare Android-apps van Luke

We hebben dit jaar allemaal negatieve maar ook zeker positieve dingen meegemaakt. Als alles anders is dan ga je je smartphone misschien ook anders gebruiken, misschien wel meer of misschien neem je juist een momentje voor jezelf. Eigenlijk verandert mijn lijstje met favoriete apps niet zo vaak maar dit jaar zijn daar wel een aantal “nieuwe” apps bijgekomen. Benieuwd naar mijn lijstje van vorig jaar?

Notion

Notion is mijn notitieblok mijn takenlijst en plek waar ik kan bijhouden wat ik belangrijk vind om niet te vergeten. Notion heeft een hele brede selectie aan tools die je kunnen helpen bij het organiseren van allerlei gegevens. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het wel in Notion kwijt. Dit jaar werd de restrictie van maximaal 1000 pagina’s opgeheven en kan je nu met een gratis account een onbeperkt aantal pagina’s aanmaken. Wat mij betreft een must have app voor wie wat orde in de chaos wil creëren.

Microsoft Teams

In een jaar waarin we allemaal thuis moesten gaan werken is het prettig om snel wat informatie te kunnen uitwisselen met collega’s. Ook meetings vonden steeds meer online plaats en daarbij helpt Teams je ook. Via Outlook plan je zo een meeting met collega’s of klanten, erg handig en bovendien helpt een chatprogramma als Teams je ook bij het tegen gaan van nutteloze e-mailtjes!

Strava

Dit jaar heeft mij ook geholpen bij het actiever zijn en beter op je gezondheid te letten. Zelf ben ik fan van grafieken en gegevens dus het is altijd leuk om op een grafische manier je sportieve prestaties inzichtelijk te maken. Strava heeft iedere maand leuke uitdagingen waar je jezelf aan kunt wagen. Of je nu gaat zwemmen, fietsen, wandelen of andere sportactiviteit onderneemt. Ook heeft Strava een sociaal aspect waarin je samen in clubverband je prestaties kunt delen en bespreken. Al was samen sporten dit jaar niet altijd even mogelijk, toch was er op deze manier ook een verbondenheid.

Spotify

Toen Spotify dit jaar met haar jaaroverzicht kwam viel het me op dat ik dit jaar veel meer muziek ben gaan luisteren dan eerdere jaren. Dat was gelijk een goede reden om de app van Spotify ook weer bij dit lijstje te plaatsen. Een lekker deuntje op de achtergrond of een podcast onderweg met Spotify ben je goed voorzien van vermaak. Ook prettig is dat je de app als afstandsbediening kunt gebruiken voor als je Spotify op je computer aan hebt staan.

Komoot

Eerder dit jaar schreef ik een uitgebreid artikel over Komoot, een fijne app voor het bepalen van wandel en fietsroutes. Nog altijd gebruik ik deze app met veel plezier en soms vind je leuke nieuwe routes naast een weg die je al tientallen keren gefietst hebt. Prettig aan Komoot is dat de app een inschatting van de tijdsduur kan maken aan de hand van je conditie. Onderweg geeft de app duidelijke instructies en kan de app je van een nieuwe route voorzien als er een weg afgesloten blijkt te zijn.

En nog meer apps

Naast bovenstaande apps start ik ook Duolingo nog altijd op en vind je op mijn telefoon ook Discord. Want naast gaming kan je Discord ook gebruiken voor het oefenen van het spreken in een andere taal! Daarnaast vind ik het prettig om op Reddit het laatste nieuws en discussies te volgen. Andere veel gebruikte apps zijn ook de Gezondheid app van Huawei in combinatie met de Huawei Watch GT2 Pro, Telegram en Bankieren van ING.