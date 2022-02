Replaio Radio-app: uitgebreide radio-app met handige opties

Wil je naar je favoriete zender luisteren, dan kun je natuurlijk de (auto-)radio aanzetten. Je bent dan wel beperkt tot de stations die je kunt ontvangen. Met Replaio Radio gaat er een (radio-)wereld voor je open.

Replaio

Met de gratis Replaio app heb je toegang tot meer dan 50.000 radiostations van over de hele wereld. Of je nou in Drenthe naar Omroep Brabant wilt luisteren, vanuit Zeeland naar het Duitse FFN of vanuit Duitsland naar het Zweedse Mix Megapol; het is met Replaio geen probleem. Niet alleen bekende zenders kun je hier terugvinden; je kunt hier ook terecht om nieuwe zenders te ontdekken. Hiervoor kun je terecht bij de verschillende categorieën; zo kun je een overzicht krijgen met de techno-stations, maar ook dance, kerstmis, kinderen, religieus of één van de andere vele genres.

Radiozenders

Het startscherm van de Replaio app oogt misschien wat rommelig met een grote advertentie bovenin beeld, maar de bediening is heel logisch. In de navigatiebalk onderin beeld kun je navigeren naar de zoekfunctie of je favoriete radiostations. Eenmaal je zender gevonden? Dan kun je hem toevoegen aan favorieten, maar je kunt ook een nummer dat op dat moment afgespeeld wordt toevoegen aan favorieten. Een toffe functie die je op kunt roepen in het zijmenu, is dat je kunt zien welke tracks er in de afgelopen tijd afgespeeld zijn terwijl de app actief zijn. Deze lijst wordt ook bijgewerkt met tracks als je tussendoor van radiostation bent gewisseld.

Je kunt in Replaio ook verschillende instellingen aanpassen. Denk aan de streamkwaliteit en je kunt handmatig een url invoeren van een stream, zodat je die via de app kunt beluisteren. Tevens kun je Spotify met Replaio verbinden, net als je Last.fm account zodat nummers gescrobbled kunnen worden. Je hebt ook de keuze uit verschillende themakleuren; twintig stuks in totaal.

Slapen

Wil je met je favoriete radiostation in slaap vallen? Ook daar hebben de ontwikkelaars van Replaio aan gedacht. Je kunt een slaaptimer instellen zodat de muziek automatisch na een bepaalde tijd uitgeschakeld wordt. Wil je wakker worden met je lievelingsstation; dan kun je de wekker met snooze-functie inschakelen. Er is ook een equalizer en je kunt herinneringen instellen als je geliefde radioprogramma begint.

Met de betaalde Premium-versie van Replaio krijg je geen reclame meer, heb je keuze uit verschillende soorten widgets en zijn er station-snelkoppelingen. Replaio kan (ook in de gratis versie) overweg met Chromecast en Android Auto. Daarnaast werkt de app goed in combinatie met een Bluetooth speaker of koptelefoon.

Downloaden

Zelf Replaio proberen? Je kunt de app downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.