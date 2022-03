Honor Magic 4 en 4 Pro zijn officieel: 100W draadloos laden en Snapdragon 8 Gen 1

Toen Honor nog onder de vlag viel van Huawei had het bedrijf het moeilijk. Nu het losgekoppeld is van Huawei kan het haar ambities weer helemaal waarmaken. We maken nu kennis met de Honor Magic 4 en 4 Pro, de flagship-toestellen voor 2022.

Honor Magic 4 (Pro)

Honor heeft haar nieuwe high-end toestellen voor 2022 aangekondigd. Het zijn de Magic 4 en de Magic 4 Pro. Beide toestellen zijn gepresenteerd tijdens het Mobile World Congress. Een aantal specificaties komen overeen met elkaar bij de twee modellen. Zo is er een 6,81 inch OLED-scherm en kun je kun je kiezen uit tal van verschillende kleuren waarin het toestel verkrijgbaar zal zijn. Daarbij kun je de Pro in het vegan leather kopen in de kleur oranje. De Honor Magic 4 en 4 Pro krijgen allebei de Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm met tenminste 8GB werkgeheugen. De telefoons draaien op Android 12 met de Magic UI en Google Play Services.

Verschillen zijn er ook. Zo zien we de camera. Bij de Honor Magic 4 is hier een 50 megapixel hoofdlens, een 50 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel periscoopcamera met 5x optische zoom. De Magic 4 Pro krijgt een 50 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel groothoeklens en een 64 megapixel periscoop-telefotolens. Daarnaast is er ook nog een ToF-dieptesensor aanwezig. Bij het Pro-model is er ook een dubbele De accucapaciteit van het standaard model komt uit op 4800 mAh en kan met 66W opgeladen worden. Bij de Pro is dit een 4600 mAh batterij. Daar staat een krachtigere oplader tegenover; zowel bekabeld als draadloos kan het opladen met 100W.

De Honor Magic 4 gaat voor 899 over de toonbank, de prijs van de Pro begint bij 1099 euro. Ze moeten vanaf Q2 2022 beschikbaar zijn, al is het nu niet bekend of ze ook naar Nederland komen.