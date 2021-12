Honor 60 en Honor 60 Pro zijn officieel: 50MP groothoek en Snapdragon 778G+

Honor staat sinds enige tijd op eigen benen en kwam eerder dit jaar was er de Honor 50-serie. Nu presenteert het Chinese merk de Honor 60 en de Honor 60 Pro.

Honor 60-serie aangekondigd

Het bedrijf Honor heeft de 60-serie aangekondigd. Deze bestaat uit twee modellen; de Honor 60 en de Honor 60 Pro. Waar de Honor 50 het eerste model was dat voorzien was met de Snapdragon 778G chipset, is de Honor 60 Pro de eerste met een Snapdragon 778G+ chipset. Deze is -op papier- net wat sneller dan zijn voorganger, al is dit verschil te verwaarlozen.

Veel specificaties worden gedeeld. Bij de Honor 60 Pro zien we een quad curved OLED-scherm met een grootte van 6,78 inch, een 120Hz verversingssnelheid en 10-bit ondersteuning. Bij de Honor 60 loopt het scherm aan twee zijkanten door en heeft een grootte van 6,67 inch. De camera is voorzien van een 108 megapixel hoofdlens, waarbij de Pro wordt bijgestaan door een 50 megapixel groothoeklens met autofocus en er is een 2 megapixel dieptesensor.

De accucapaciteit is bij beide modellen gelijk; 4800 mAh. Deze kunnen opgeladen worden met een kracht van 66 watt. Ook is er Magic UI 5.0, dat gebaseerd is op Android 12. Honor verkoopt de Honor 60 in China voor een bedrag vanaf 375 euro. Voor 515 euro heb je al een Honor 60 Pro. Er is niks bekend over een komst van de smartphone naar Europa. De Honor 50-serie hebben we hier (ook) nog niet gezien.