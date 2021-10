Honor 50 met Google-diensten komt naar Europa; dit wordt de prijs

Het is geen geheim meer dat Honor werkt aan een comeback naar Europa. De Honor 50-serie zit in de pijplijn om hierheen te komen, en nu komen we meer te weten over de prijs van de Honor 50.

Europese prijs Honor 50

Winfuture is een bron die al vaker vroegtijdig informatie naar buiten brengt. Nu heeft de bron meer informatie over de Europese prijzen van de Honor 50. Deze smartphone zal op termijn uitgebracht worden in Europa, nadat het toestel in juni al voor thuisland China werd gepresenteerd. Er wordt geen woord over de Moto

Links: Honor 50 – Rechts: Honor 50 Pro

Een goede eigenschap van de Honor 50 is de aanwezigheid van de Google Play-services. Dit betekent dat apps als Gmail, Google Maps en natuurlijk de Google Play Store gewoon op het toestel geïnstalleerd zijn.

De Honor 50 heeft een 6,57 inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De telefoon biedt een Snapdragon 778G chipset, een 108 megapixel camera en een 4300 mAh accu. Volgens de informatie moet de nieuwe Honor 50 naar Europa komen voor een bedrag van 499 euro. Hiervoor krijg je de variant met 6GB/128GB. Voor 599 euro krijg je 8GB/256GB. Op 26 oktober zullen we de details van Honor