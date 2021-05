Honor lijkt terugkeer Android-smartphones met Google diensten te bevestigen

Nu Honor niet meer afhankelijk is van Huawei kan het weer zelf met dingen aan de slag. De fabrikant heeft nu een signaal gegeven dat het terugkeert met Android-toestellen, welke voorzien zijn van Google-diensten.

Google-diensten op Honor-toestellen

Smartphones van Honor worden in de toekomst weer voorzien van Google-diensten. Dit was door de Amerikaanse handelsbeperkingen lange tijd niet mogelijk, doordat Honor ook onder de vlag van Huawei viel. Huawei wordt getroffen door Amerikaanse handelssancties omdat Huawei beschuldigd wordt van spionage. Bewijs is hier echter nooit voor gevonden.

Huawei heeft om de smartphonetak enigszins te kunnen redden, eerder besloten om Honor los te koppelen van Huawei en het bedrijf te verkopen. Hierdoor kan Honor weer samenwerken met (Amerikaanse) bedrijven, waaronder Qualcomm en Google. Duidelijk is dat een smartphone uit de Honor 50-serie voorzien zal zijn van de Snapdragon 778 chipset, welke nieuw gelanceerd is en ondersteuning biedt voor 5G.

Interessant is dat Honor Duitsland reageert op een vraag op Twitter. De vraag of het over Google-diensten beschikt wordt duidelijk met Ja beantwoord, maar dat het nog wel even stilgehouden moet worden omdat het een verrassing is. De tweet is inmiddels verwijderd. Dat de tweet verwijderd kan ook betekenen dat het bedrijf toch voorlopig niet met Google-diensten komt op de Honor 50, maar we hebben goede hoop.