Honor plant aankondiging tijdens Mobile World Congress

Het Mobile World Congress ziet er door Corona de afgelopen jaren al anders uit dan voorheen. Hoe de 2022-editie er precies uit komt te zien, is nog afwachten. Wel is er nu nieuws van Honor.

Honor tijdens MWC 2022

De eerste fabrikant heeft toegezegd een persconferentie te houden tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. In 2020 ging het MWC, de grootste telecombeurs ter wereld, niet door. In 2021 ging het wel door, maar in vele malen kleinere vorm. Het is nog onzeker hoe de 2022-editie eruit komt te zien. Verschillende merken zoals Sony hebben al gezegd niet te komen. Honor lijkt wel aanwezig te zijn, zo wordt duidelijk uit een bekendmaking van de fabrikant.

De Honor Magic 2 uit 2018

Op 28 februari zal Honor een persconferentie houden in Barcelona. Hierbij wordt de slogan “The Power of Magic” gebruikt, wat mogelijk een knipoog is naar de wereldwijde release van de Honor Magic-smartphone. Mogelijk zien we ook de nieuwe Magic V, de vouwbare smartphone van Honor en hopelijk horen we meer over een Europese terugkeer.

Natuurlijk houden we bij DroidApp je op de hoogte als er interessant nieuws te melden is.