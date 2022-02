Samsung presenteert nieuwe Galaxy Book 2 Pro; ook met 360-scherm

Twee nieuwe producten zijn tijdens het Mobile World Congress toegevoegd aan het portfolio van Samsung. De fabrikant presenteert de Galaxy Book 2 Pro, wat eigenlijk twee flexibele laptops zijn met de Galaxy-ervaring.

Samsung Galaxy Book 2 Pro

Tijdens het Mobile World Congress in Barcelona heeft Samsung twee nieuwe producten aangekondigd, welke elk in twee formaten beschikbaar zijn. Het is de Samsung Galaxy Book 2 Pro en de Galaxy Book 2 Pro 360. Allebei zijn ze beschikbaar in de formaten 13,3 en 15,6 inch. Bij het 360-model is er een speciaal scharnier, waarmee hij in een tabletmodus gevouwen kan worden. Hierbij is het 15-inch model beschikbaar met 5G-ondersteuning.

Het apparaat past prima in het Galaxy-ecosysteem. Middels Single Sign-On kun je met je Samsung-account één keer je gebruikersnaam en wachtwoorden in te voeren om toegang te krijgen tot de content en apps op je Galaxy, zoals Samsung Gallery en Samsung Notes. Je kunt gemakkelijk gegevens overzetten met Galaxy Smart Switch. Je kunt het toetsenbord en de trackpad ook gebruiken om te navigeren op je Galaxy Tab S8, dankzij Samsung Multi Control. Natuurlijk is er ondersteuning voor Private Share en Quick Share. De 360 wordt daarbij geleverd met de inmiddels befaamde S Pen, deze is anders dan bij de S22-serie. Hij beschikt bij deze serie namelijk niet over Bluetooth.

Beide modellen worden geleverd met Windows 11 en hebben een Intel Core i5 / Core i7 processor, bijgestaan door 8/16/32 LPDDR5 geheugen. Het interne geheugen komt bij de 360 uit op 256GB/512GB/1TB SSD. Bij de Galaxy Book 2 Pro is dit maximaal 1TB SSD. Welke grootte je ook kiest, alle vier de modellen worden geleverd met een 65W oplader. De specs van de apparaten hebben we hieronder voor je neergezet.

De Samsung Galaxy Book 2 Pro komt op 1 april beschikbaar in het Graphite en Silver vanaf 1449 euro. De vanafprijs voor de Galaxy Book 2 Pro 360 start bij 1549 euro.