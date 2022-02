Motorola Edge 30 Pro gepresenteerd: nieuwe high-end smartphone op volle kracht

Motorola heeft een nieuwe telefoon aangekondigd, als startschot van het officiële begin van het Mobile World Congress. Het is de Motorola Edge 30 Pro, een smartphone die high-end mogelijkheden biedt en natuurlijk ook naar Nederland komt.

Motorola Edge 30 Pro

Het portfolio van Motorola wordt uitgebreid met een nieuwe high-end smartphone; de Motorola Edge 30 Pro. De telefoon wordt direct geleverd met Android 12 en is voorzien van alle nodige mogelijkheden. Dit betekent dat je een uitgebreide smartphone tot je beschikking hebt, welke voorzien is van de krachtige Snapdragon 8 Gen 1 chipset. Deze wordt bijgestaan door 12GB aan werkgeheugen en biedt 256GB opslagruimte.

Motorola rust de Motorola Edge 30 Pro uit met een 6,7 inch pOLED, 144Hz Full-HD+ beeldscherm, welke ondersteuning heeft tot HDR10+ en 10-bit. Verder krijgt de telefoon een triple-camera, waarbij het opvallend is dat een telelens ontbreekt. In plaats daarvan krijgt de smartphone van Motorola tweemaal een 50 megapixel-lens, waarvan er eentje een groothoek is. De derde lens is een dieptelens met een resolutie van 2 megapixel. Voor de beste selfies kun je terecht bij de 60 megapixel selfie-cam aan de voorzijde van de Motorola Edge 30 Pro. Het filmen kan in 8K met 24fps.

De Motorola Edge 30 Pro krijgt een set stereo-speakers mee, samen met een 4800 mAh accu. De batterij van de Edge kan met 68W worden opgeladen. Ook draadloos laden behoort tot de mogelijkheden, waarbij de kracht uitkomt op 15W. De telefoon kan overweg met het eigen Ready For-platform, waarmee je de telefoon middels een HDMI-kabel aansluit op een groot scherm, en zo verschillende handige toevoegingen voorgeschoteld krijgt.

Een interessante accessoire die Motorola te koop aanbiedt, is de stylus, waarbij je met de meeste precisie aanpassingen kunt doen aan bijvoorbeeld een notitie kan schrijven, een app kunt bedienen of iets kunt bewerken. Een functie die we natuurlijk kennen van Samsung, waarbij het dit aanbiedt bij de Samsung Galaxy S22 Ultra. Of de stylus ook naar ons land komt, is nu niet bekend. De Motorola komt vanaf vandaag beschikbaar voor 799,99 euro. De telefoon krijgt drie jaar aan updates, al verwachten we hier binnenkort meer gedetailleerde informatie over.