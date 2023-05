Motorola rolt april-update uit voor Edge 30 Ultra, G53, G72 en meer

Voor veertien verschillende Motorola-toestellen heeft de fabrikant de updatemachine aangeslingerd. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij de Motorola Edge 30 Ultra, en bij enkele toestellen uit de G- en E-serie.

Motorola’s met april-update

Goed nieuws is er te melden voor bezitters van verschillende Motorola-toestellen. De fabrikant heeft de smaak te pakken en rolt de beveiligingsupdate uit voor een groot aantal toestellen. Hoewel de uitrol is gestart, kan het even duren totdat alle gebruikers de nieuwe versie aangeboden krijgen op hun smartphone.

Edge 30 Ultra

Opvallend is dat ook de Motorola Edge 30 Ultra de update heeft gekregen naar de april-patch. Deze telefoon, het paradepaardje van eind vorig jaar, wacht nog altijd op de update naar Android 13. Hoewel een paar Motorola-toestellen inmiddels draait op Android 13, is dat bij de Ultra nog niet het geval. Het is niet bekend wanneer Motorola de Edge 30 Ultra bijwerkt naar Android 13. Eerder gaf het merk aan dat dit binnenkort zou gaan gebeuren.

Toestellen

De smartphones die nu bijgewerkt worden door Motorola, met de april-update, zijn de onderstaande modellen. De uitrol van deze update is inmiddels gestart.

Als de update beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hiervan een melding. Je kunt eventueel ook handmatig controleren op updates. Hiervoor ga je naar de apparaat-instellingen op je telefoon.