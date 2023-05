Motorola Edge 40 aangekondigd met lederen behuizing (live foto’s)

Motorola heeft flink wat kolen in de stoomtrein gegooid. Het merk komt nu namelijk met de Motorola Edge 40, een nieuwe smartphone met een lederen behuizing.

Motorola Edge 40

De trein van Motorola dendert lekker door. Waar de geruchten al rondgaan over een nieuwe Razr met eveneens het getal 40, werd exact een maand geleden, op 4 maart, de Motorola Edge 40 Pro gepresenteerd. We deelden daarvan een preview, en nu is het tijd voor een ander nieuw model. Het is de Motorola Edge 40, welke eveneens weer wat eigen key-features heeft meegekregen.

Aan boord van de Motorola Edge 40 vinden we een 6,55 inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz. Er is een MediaTek Dimensity 8020 processor aanwezig. Een snelle octa-core chipset welke bijgestaan wordt door 8GB aan werkgeheugen. In de Benelux verschijnt de op Android 13 draaiende Motorola met 256GB opslagruimte.

Motorola zegt trots te zijn dat het toestel als een van de eerste modellen is voorzien van een IP68-certificering. Hierdoor is het toestel stof- en waterdicht. De Motorola Edge 40 heeft een 50 megapixel hoofdcamera, welke verder is doorontwikkeld uit die van de Edge 30 Pro. De tweede camera is een groothoeklens van 13 megapixel met een macro-stand. De batterij van de Edge 40 heeft een capaciteit van 4400 mAh, waarbij er ondersteuning is voor 68W opladen of 15W draadloos.

Opvallend is de kleurkeuze die Motorola aanbiedt. Je kunt de Motorola Edge 40 aanschaffen in een blauwe kleur, maar je kunt hem ook in Vegan Leather kopen. We hebben al even mogen spelen met het toestel, en dit vind ik ongetwijfeld de beste keuze, al is dit persoonlijk. Het gebruik van Vegan Leather voelt prettig aan en je kunt hierbij kiezen uit de kleuren groen en zwart.

Motorola brengt de Motorola Edge 40 op de markt voor een bedrag van 599,99 euro. De fabrikant belooft twee Android-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates.