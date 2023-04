Motorola Edge 40 Pro aangekondigd: onze eerste indruk met preview

Motorola heeft haar nieuwe high-end smartphone aangekondigd, de Motorola Edge 40 Pro. De nieuwe smartphone van de fabrikant is voorzien van een triple-camera met 50 megapixel hoofdlens en de snelle Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm.

Motorola Edge 40 Pro

Met de nieuwe Motorola Edge 40 Pro heeft het van oorsprong Amerikaanse merk een opvolger voor de Motorola Edge 30 Pro. De smartphone van het merk is voorzien van alle mogelijkheden om het op te nemen tegen concurrerende merken, zoals tegen de Samsung Galaxy S23, Xiaomi 13 en de gelijkgeprijsde OnePlus 11. Ze delen allen dezelfde eigenschap; de aanwezigheid van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chipset. In eerdere testen heeft deze processor zich al van zijn beste kant laten zien, waaronder met de effici├źntie van de batterijduur.

De Edge 40 Pro heeft een 4600 mAh batterij welke je met 125W razendsnel kunt opladen. Kies je ervoor om draadloos te laden, dan gaat dit met een snelheid van 15W. Er is een 6,67 inch 165Hz Full-HD+ pOLED-scherm met Gorilla Glass Victus, waardoor het tegen beschermd moet zijn tegen onheil van buitenaf. Er is voor het maken van selfies een 60 megapixel camera aan de voorkant geplaatst. Bij notificaties kan de zijkant van het scherm oplichten, zoals we bijvoorbeeld ook zagen bij de Motorola Edge 30 Ultra (review).

Achterop is er een triple-camera met een 50 megapixel hoofdlens, een 50 megapixel groothoeklens en een 12 megapixel telefotolens. Hoewel Motorola hierbij liever spreekt over een portretlens. Zo moet de 2x zoom die erin zit vooral gezien worden als een handige feature voor het maken van portretfoto’s en niet per definitie om in te zoomen op je onderwerp. Softwarematig zijn er een aantal handige toevoegingen gedaan. Zo kun je met Horizon Lock de horizon vergrendelen; en ook al draai je je telefoon, dan blijft de horizon recht. Verder is er een verbeterd algoritme voor video’s in de nacht, is er een vlog-mode een verbeterde autofocus in de Motorola Edge 40 Pro.

Onze eerste indruk

We hebben de Motorola Edge 40 Pro voordat de aankondiging plaatsvond al mogen proberen. De smartphone voelt direct herkenbaar aan als een Motorola. Dat is positief; het toestel ligt prettig genoeg in de hand en heeft een mooi design. Opvallend is dat niet alleen het scherm doorloopt aan de zijkanten; dit designelement hebben ze namelijk ook doorgetrokken in de cameramodule. De Edge 40 Pro ziet er echt uit als een premium-toestel en is ook weer voorzien van de handige Motorola-tools die we kennen van alle andere toestellen van het merk. Even schudden voor de zaklamp, snel screenshots maken en draaien met je pols voor het inschakelen van de camera.

We zijn benieuwd naar hoe de telefoon het doet in de praktijk, als we het toestel wat langer kunnen proberen. Uiteraard zullen we de telefoon binnenkort onderwerpen aan een review, en dan lees je onze volledige ervaringen en bevindingen terug in de Motorola Edge 40 Pro review.

In de Benelux verschijnt het toestel met 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De variant met 512GB aan geheugen staat niet gepland voor onze markt. De smartphone is vanaf later deze maand verkrijgbaar. Een datum wordt niet genoemd.