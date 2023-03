Motorola Edge 40 foto’s verschenen, ook specs van Pro-versie uitgelekt

De laatste dagen gaan er weer genoeg berichten rond over de Motorola Edge 40-serie. De nieuwe smartphones in kwestie, de Edge 40 en Edge 40 Pro worden allebei binnenkort verwacht. Op het internet krijgen we nu foto’s te zien van de smartphone, en komen we specs te weten.

Motorola Edge 40 (Pro)

De specificaties van de nieuwe Edge 40 en de Edge 40 Pro zijn deze week al uitgelekt, en nu komen we nog meer te weten over de nieuwe toestellen die Motorola binnenkort aan zal kondigen. De fabrikant komt nu opnieuw in het nieuws. De bron deelt foto’s van de nieuwe Edge 40 Pro, waarbij het toestel gehuld lijkt te zijn in een soort van (nep-) lederen jasje. Naast een zwarte kleur, zal de telefoon ook in het mintgroen uitgebracht worden. Er wordt in het bericht ook gesproken over de kleuren blauw en magenta.

De Motorola Edge 40 Pro zal een prijskaartje krijgen van 899 euro, zo wisten bronnen eerder al te melden. Voor de Motorola Edge 40 kunnen we een prijskaartje verwachten van 599 euro. De smartphone komt met een 6,55 inch Full-HD+ AMOLED-scherm en een Dimensity 8020 processor van MediaTek. De 4400 mAh accu kan met 68W opgeladen worden.

De smartphonefabrikant zal tijdens de aankondiging ook weinig verrassingen vertellen over de Edge 40 Pro, zo is de verwachting. Via de Italiaanse afdeling van Motorola is namelijk de volledige specificatielijst uitgelekt van het Pro-model. Wat je precies kunt verwachten, kun je hieronder bekijken in de afbeelding. We zien bijvoorbeeld de bevestiging van een 50MP camera, een 6,67 inch curved-beeldscherm en een 4600 mAh batterij. Als we meer informatie kunnen delen over de Motorola Edge 40-serie, houden we je natuurlijk op de hoogte.