Motorola Edge 40 en 40 Pro specificaties liggen op straat

Motorola zal vermoedelijk binnenkort met de nieuwe Edge 40 Pro en de Edge 40 komen. De twee smartphones in kwestie komen nu in het nieuws, waarbij we de vermoedelijke specificaties van de smartphones te weten komen. Wat gaan de nieuwe toestellen je bieden?

Motorola Edge 40 en 40 Pro uitgelekt

Het lijkt erop dat we binnenkort een aankondiging kunnen verwachten van Motorola. De fabrikant zal dan met de Edge 40 en de Edge 40 Pro komen. Opnieuw komen de toestellen van de van oorsprong Amerikaanse fabrikant in het nieuws. Naar verluidt zou de Edge 40 Pro hetzelfde zijn als de eerder aangekondigde Moto X40. Deze telefoon verscheen enkel in China.

De Motorola Edge 40 Pro krijgt een Snapdragon 8 Gen 2 chipset mee, waar de Motorola Edge 40 het mag doen met de MediaTek 8020. Motorola kiest ervoor om beide smartphones te voorzien van de IP68-certificering; iets wat we nog niet eerder terugzagen bij de (high-end) toestellen van Motorola. De Motorola Edge 40 krijgt een 6,67 inch OLED-scherm met een hoge verversingssnelheid van 165Hz. Ook zou de fabrikant het toestel uitrusten met 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Voor het maken van foto’s zou de Motorola Edge 40 Pro voorzien zijn van een 60 megapixel front-camera, terwijl er achterop een 50MP OIS hoofdcamera zit, samen met een 50MP groothoek en 12MP telefotolens met 2x optische zoom. Er is Corning Gorilla Glass Victus, een 4600 mAh batterij met 125W bekabeld en 15W draadloos laden. Opvallend is dat de schermranden doorlopen aan de zijkant; iets wat we ook terug lijken te zien in de cameramodule, die een vergelijkbaar design krijgt met aflopende randen. De Edge 40 Pro zou in Europa uitgebracht worden in Lunar Blue voor 899 euro.

Edge 40

Er is voor de Motorola Edge 40 een 6,55 inch scherm bedacht, eveneens een OLED-scherm met Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 144Hz. Hier zien we een 50MP hoofdcamera, samen met een 13 megapixel groothoeklens. Er is 256GB geheugen beschikbaar, samen met 8GB aan werkgeheugen. De 4400 mAh batterij kan met 68W bekabeld of 15W draadloos opgeladen worden. Er zou zelfs een versie uitgebracht worden in veganistisch leer.

Het is op dit niet bekend wanneer Motorola de nieuwe telefoons aankondigt. De twee toestellen zullen de huidige Motorola Edge 30 en Edge 30 Pro opvolgen. De Ultra zal mogelijk later pas afgelost worden; deze is pas in oktober aangekondigd.