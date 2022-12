Motorola Edge 40 Pro verschenen in duidelijke renders

We zien beelden van een nieuwe Motorola-smartphone die binnenkort aangekondigd zal worden. De telefoon gaat door onder twee namen; Motorola Edge 40 Pro en Motorola X40 Pro. In beide gevallen gaat het om hetzelfde toestel. Wat weten we nu over het high-end model?

Motorola Edge 40 Pro renders

Renders zijn online verschenen van de nieuwe high-end smartphone van Motorola. We hebben het hier over de Motorola Edge 40 Pro waarover eerder al informatie opdook. Er gingen ook al berichten rond over de Motorola X40 Pro, waarbij werd gesproken over een quad-curved scherm; ofwel een scherm dat doorloopt aan de vier zijkanten, maar het is met de renders nog maar de vraag of dit inderdaad gaat gebeuren.

De renders van de Motorola Edge 40 Pro laten een smartphone zien met een bekend Motorola-ontwerp. We zien een smartphone met een vierkante cameramodule aan de achterkant van het toestel, waarbij gesproken wordt over tweemaal een 50MP camera (normaal en groothoek) en een 12 megapixel telefotolens.. De Edge 40 Pro krijgt drie lenzen en een LED-flitser. Voorop is er een 6,67 inch AMOLED-scherm, vermoedelijk met een verversingssnelheid van 165 Hz. De nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset zullen we ook terug gaan zien en er wordt gesproken over maximaal 12GB RAM en 128GB/256GB aan opslagruimte. De batterij krijgt een capaciteit van 5000 mAh met een 68W lader; waarbij deze laadkracht net wat lager ligt dan de 125W dan bij de Edge 30 Ultra.

Als we afgaan op de tot nu toe bekende informatie, dan zijn de afmetingen ook al bekend van de telefoon. Die zouden uitkomen op 161,3 x 73,9 x 8,6 millimeter. Bij de cameramodule zou de telefoon 10,8 millimeter dik zijn. Motorola levert het toestel met een glazen achterkant. Verwacht wordt dat de smartphone in december aangekondigd wordt voor de Chinese markt, maar pas begin 2023 in bijvoorbeeld Europa gepresenteerd wordt.

