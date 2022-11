Motorola Edge 40 Pro krijgt Snapdragon 8 Gen 2: meer specificaties uitgelekt

Motorola is achter de schermen bezig met de Motorola Edge 40 Pro. Het toestel zal de huidige Motorola Edge 30 Pro opvolgen. Wat heeft de nieuwe smartphone allemaal te bieden?

Motorola Edge 40 Pro specificaties uitgelekt

In oktober kwam Motorola met de nieuwe modellen in de Motorola Edge 30-serie; de Edge 40-serie staat nu in de startblokken. Het is niet helemaal duidelijk wanneer we deze nieuwe toestellen kunnen verwachten, maar er is nu wel nieuwe informatie. Eerder kwam er namelijk al nieuws naar buiten over de Motorola X40 met het quad-curved-scherm, nu is er nog meer informatie over de smartphone van het bedrijf, welke de huidige Edge 30 Pro op zal volgen. De Motorola Edge 40 Pro specificaties die opgedoken zijn, worden uit de doeken gedaan door Yogesh Brar, een bron die vaker informatie uit de telecomwereld deelt.

De huidige Motorola Edge 30 Pro

De Motorola zal voorzien zijn van de high-end Snapdragon 8 Gen 2 chipset, de gloednieuwe processor uit het hoge segment. Daarnaast komt het apparaat in de configuraties 8, 12 en 16GB aan werkgeheugen. Voor de opslagruimte heeft Motorola de versie met 128, 256 en 512GB op de planning staan. De Edge 40 Pro komt verder op de markt met een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm met een verversingssnelheid van 144Hz. Aanwezig is verder een triple-camera. Deze bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 12 megapixel telelens. Die laatste biedt 2x optische zoom. De hoofdlens is daarbij uitgerust met optische beeldstabilisatie. Voorop is een 60 megapixel front-camera geplaatst. zoals we dat eerder ook zagen bij de Edge 30 Ultra.

Tot slot is er ook nog wat te melden over de accu en het opladen van de Motorola Edge 40 Pro. De smartphone krijgt van het merk een 4610 mAh batterij mee, samen met de ondersteuning voor 125W opladen. Natuurlijk komt het toestel op de markt met Android 13, waarbij ook de handige MyUX interface meegeleverd wordt. We verwachten het toestel volgend jaar in de spotlights, wanneer is nog niet bekend. Helaas zijn er nog geen foto’s van het toestel.