‘Nieuwe Motorola X40 krijgt quad-curved scherm’

Een foto is opgedoken van een nog onbekende Motorola. Het gaat om de nieuwe Motorola X40, en we krijgen nu een eerste beeld te zien van deze smartphone. Het toestel krijgt een scherm dat aan alle vier de kanten doorloopt over de zijkanten.

Quad-curved scherm voor Motorola X40

Motorola lijkt komend jaar met een nieuwe smartphone op de markt te komen. In een teaser die IceUniverse deelt, wordt gesproken over de Motorola X40. Het merk zou hierbij gebruik willen maken van een nieuw designelement. De telefoon krijgt namelijk een quad-curved beeldscherm. Dit scherm loopt niet alleen aan de zijkanten door over de rand, maar ook aan de boven- en onderkant van het toestel; aan alle vier de kanten dus.

De foto lijkt afkomstig te zijn uit officieel promotiemateriaal. Motorola zelf heeft nog niets aan informatie over het toestel gedeeld. De nieuwe smartphone zal in het high-end segment geplaatst worden, gezien het feit dat er een Snapdragon 8 Gen 2 chipset in het toestel gestopt zal worden. Opvallend is dat de telefoon ook in een TikTok-video is opgedoken, zoals je hieronder kunt zien. Volgens keuringsinstantie FCC zou het toestel op de markt gebracht worden met 125W opladen.