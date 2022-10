Motorola presenteert nieuwe concept-smartphone met oprolbaar scherm

We zagen eerder al dat LG een smartphone in ontwikkeling had met een oprolbaar scherm. Motorola toont nu eveneens een smartphone met zo’n type scherm. Hoe gaat dat in zijn werk, en wat zijn de voordelen van deze techniek?

Motorola met oprolbare telefoon

Een telefoon die je op kunt rollen. We zagen dit eerder al bij LG, die dit toepaste bij een eigen concept-smartphone; de LG Rollable. Ook Oppo heeft een smartphone getoond met een oprolbaar scherm. Uitgebracht werd deze smartphone nooit. Motorola komt nu in het nieuws met een eigen opgerolde smartphone. Het merk doet dat op de eigen Lenovo Tech World 2022 conferentie. De Oppo en de LG kun je horizontaal uitrollen, de Motorola pakt het anders aan.



De concept-smartphone die nog geen (officiële) naam heeft gekregen, wordt verticaal groter. De schermgrootte is standaard 5,0 inch, maar wanneer het uitgerold wordt, wordt dit vergroot naar 6,5 inch. Op die manier is hij compacter als het toestel niet gebruikt wordt. Informatie over de beeldverhouding wordt niet gedeeld. Daarnaast is onbekend of Motorola definitief het plan heeft om de smartphone uit te brengen, of dat het bij een concept blijft. We zien het wel dus steeds vaker, dus de kans is zeker aanwezig dat er een fabrikant komt die een oprolbare smartphone uitbrengt.

Zie jij een oprolbare smartphone wel zitten? We zijn benieuwd naar je mening, deel die middels een reactie onder dit bericht.