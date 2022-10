Moto Watch 200 smartwatch duikt op: specificaties uitgelekt

Verschillende merken hebben al een smartwatch in het portfolio, maar bij Motorola heeft dit minder prioriteit, zo lijkt het. De fabrikant werkt echter nu aan de Moto Watch 200, wat kunnen we van deze smartwatch verwachten? Dat komen we vandaag te weten.

Moto Watch 200

Een nieuwe smartwatch van Motorola zit in de pijplijn. Dit wordt duidelijk na het zien van enkel materiaal van de nieuwe smartwatch. Het model moet de naam Moto Watch 200 dragen en is daarmee de opvolger van de vorig jaar verschenen Moto Watch 100. Dat horloge werd echter nooit uitgebracht in Nederland. Het is onbekend of dat bij het nieuwe model wel gaat gebeuren. In ieder geval komen we dankzij keuringsinstantie FCC meer te weten over het nieuwe apparaatje. De verpakking is namelijk opgedoken van de smartwatch, met daarop verschillende specificaties.

De Moto Watch 200 zal draaien op een eigen besturingssysteem. Ondanks dat Motorola in het begin van de smartwatch nog geloofde in Wear OS, zullen we dat hier dus niet gaan zien. Het horloge krijgt een vierkant scherm, waar de Watch 100 nog een ronde klok had. Aan de rechterkant is ruimte voor twee knoppen, terwijl de rest van de bediening natuurlijk via het scherm zal gebeuren. De smartwatch is 5 ATM waterbestendig en biedt GPS aan boord. De smartwatch van Motorola krijgt de mogelijkheid om je bloedzuurstof te meten en om je slaap bij te houden. Daarnaast zullen ook andere zaken gemeten kunnen worden met de Motorola Watch 200.

Nu het horloge opgedoken is bij FCC, duurt het mogelijk niet al te lang meer totdat Motorola het horloge officieel aankondigt. Dan zullen we ook te weten komen of de smartwatch uitgebracht wordt in Nederland.