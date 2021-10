Motorola komt binnenkort met nieuwe Moto Watch 100 smartwatch

Een nieuwe smartwatch van Motorola staat in de spreekwoordelijke startblokken. Het horloge in kwestie is de Moto Watch 100 waarover we nu meer informatie krijgen.

Moto Watch 100 in aantocht

Het lijkt erop dat Motorola binnenkort een nieuw slim horloge aankondigt. De smartwatch krijgt de naam Moto Watch 100 en zou mogelijk tegen het einde van dit jaar moeten verschijnen. Net als de laatste modellen, welke niet in Nederland zijn uitgebracht, worden ze onder de naam Motorola uitgebracht, maar worden ze ontwikkeld door de licentiehouder CE Brands.

De Moto Watch 100 moet een premium gevoel geven, zonder dat dit een hoog prijskaartje met zich meebrengt. Of het apparaatje op Wear OS draait is nu nog niet te zeggen. Dankzij informatie van keuringsinstantie FCC weten we dat de accucapaciteit uitkomt op 355 mAh. Tevens zal het toestel waterdicht zijn en krijgen we een eerste blik dankzij onderstaande foto’s.

Naast de Moto Watch 100 zullen er nog tenminste twee andere modellen verschijnen. Er wordt gesproken over de Moto Watch 200 en de Moto Watch 100S. Specificaties zijn nog niet bekend, maar één van deze modellen zal over een vierkante wijzerplaat beschikken. Of deze smartwatches wel in Nederland gevoerd gaan worden, is nu nog niet te zeggen.

Eerder dit jaar doken ook al meerdere foto’s op van nieuwe smartwatches van Motorola. Die zijn (om onbekende redenen) nog niet aangekondigd. Het model dat nu Moto Watch 100 lijkt te heten, werd eerder Moto G Smartwatch genoemd.