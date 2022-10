Moto G72 aangekondigd: midranger met 108 megapixel camera

Een nieuwe smartphone is aangekondigd door Motorola. Het merk presenteert vandaag de Moto G72, die plaatsneemt in het middensegment. De fabrikant kwam vorige maand ook al met de aankondiging van de nieuwe Edge 30-uitbreiding.

Moto G72 officieel

Nadat we vorige maand al de nieuwe Edge 30-modellen zagen, heeft Motorola vandaag het doek van de Moto G72 gehaald. Het is de nieuwste aanwinst in het middensegment, waarbij de Moto G72 de opvolger is van de Moto G71. Motorola pakt de zaken serieus aan met prima specificaties. Dit zien we als eerst terug in het grote 6,6 inch pOLED-scherm, welke is voorzien van HDR10+ en een 120Hz verversingssnelheid. Verder heeft Motorola Dolby Atmos stereo-speakers toegevoegd en is er een 5000 mAh batterij die met 30W snel opgeladen kan worden.

De MediaTek Helio G99 octa-core processor houdt de boel draaiende. Het opvallende aan deze processor is dat er geen 5G in het toestel zit, iets wat bij de goedkopere G62 en de vorige, de G71, wel het geval was. Er is 128GB aan opslagruimte beschikbaar en de telefoon verschijnt met Android 12, met My UX van Motorola zelf. De Moto G72 heeft zoals gezegd een 108 megapixel hoofdcamera. Deze wordt aangevuld met een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Voorop is een 16 megapixel selfielens te vinden. Je kunt met de Moto G72 filmen in 4K.

De Moto G72 is vanaf medio november verkrijgbaar voor een bedrag van €299,99. Hiervoor krijg je hem in de kleur Meteorite Grey, al biedt Motorola zelf ook nog de kleuren Polar Blue en Mineral White aan.