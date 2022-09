Motorola Razr 2022 komt eraan: komst naar Europa dichtbij (foto’s)

Samsung heeft de Galaxy Fold- en Flip-modellen, Motorola heeft de Razr met de vouwbare smartphones een nieuw leven in geblazen. We zien nu de Motorola Razr 2022, en deze zal ook buiten China uitgebracht worden.

Motorola Razr 2022 door Evleaks

Evan Blass heeft weer van zich laten horen. De leaker heeft beelden verspreid van het nieuwe toestel, waarbij we hem goed van de verschillende kanten zien. Het ontwerp is vergelijkbaar met die van de eerder verschenen Razr, maar toch zien we duidelijk een aantal verbeteringen. Net als het voorgaande model en de Galaxy Z Flip 4 van Samsung, gaat het model open als een oude ‘clamshell’.

Volgens Evan Blass is de komst van de Razr naar landen buiten China dichtbij. Dat de smartphone ook in Europa uitgebracht gaat worden, is vrijwel zeker. Tijdens de Edge 30 aankondiging in Milaan begin deze maand, waar DroidApp ook bij aanwezig was, werd ons verzekerd dat we ‘binnenkort’ meer over de nieuwe vouwbare smartphone van Motorola zullen horen. Nu zien we daarvan dus een eerste beeld.

Niet alleen zien we een duidelijke render van de nieuwe smartphone; ook verschillende foto’s die vermoedelijk gebruikt zullen worden op de internationale Motorola website. We verwachten bij het toestel een vernieuwd OLED-scherm met verbeterd scharnier, een 144Hz verversingssnelheid en HDR10+ ondersteuning. Verder is er in plaats van een notch, een punch-hole voor de selfie-camera en zal de camera achterop ook verbeterd zijn. Hierbij wordt gesproken over een 50 megapixel hoofdlens met optische beeldstabilisatie en een groothoeklens van 13 megapixel. Waar eerdere Razr-modellen over een minder high-end chipset beschikte, verwachten we bij de Motorola Razr 2022 een Snapdragon 8+ Gen 1.

Wanneer we het definitief allemaal gaan horen van Motorola is nog niet bekend. Als we hierover meer informatie hebben, houden we je op de hoogte.