Motorola Razr 2022 is aangekondigd: Flip 4-concurrent met 144Hz scherm

Een nieuwe smartphone is aangekondigd door Motorola. Het is de 2022-editie van de Motorola Razr. De vouwbare smartphone moet een concurrent zijn voor bijvoorbeeld de Galaxy Z Flip 4 van Samsung, die afgelopen week werd aangekondigd.

Motorola Razr 2022

Vouwbare smartphones worden nog niet door ieder merk even veel omarmd. Motorola, Samsung en Xiaomi zijn de belangrijkste spelers met één of meerdere vouwbare modellen. Een bekend voorbeeld is de Motorola Razr. Tijdens een persconferentie in China heeft het merk de Motorola Razr 2022 aangekondigd. Waar het vorige model meer een mid-end toestel was, gezien de specificaties, pakt Motorola het nu anders aan en voorziet het toestel van high-end specificaties. Concurrentie dus voor de van de week aangekondigde Samsung Galaxy Z Flip 4, die een vergelijkbaar design heeft.

Net als zijn concurrent open je de Motorola Razr 2022 zoals een clamshell toestel. Opengeklapt verschijnt er een 144Hz P-OLED scherm met een grootte van 6,7 inch en een Full-HD+ resolutie. Motorola heeft aan de buitenkant nog een 2,7 inch scherm geplaatst, waarop het zelfs mogelijk moet zijn om enkele games op te spelen. Onder de motorkap van de Razr 2022 zit de snelle Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset. Er is een 50 megapixel camera met optische beeldstabilisatie, gepaard met een 13 megapixel groothoeklens. De front-camera biedt 32 megapixel.

Natuurlijk wordt de Motorola Razr 2022 geleverd met Android 12, samen met de Motorola MyUX skin. Over updates is verder niet gesproken, dus wanneer Android 13 komt voor het toestel is nu onduidelijk. Er is een 3500 mAh batterij aan boord, welke ondersteuning biedt voor 33W snelladen.

Voor nu is de Motorola Razr 2022 enkel voor de Chinese markt aangekondigd. Daar is het toestel vanaf 15 augustus verkrijgbaar. Onbekend is of de smartphone ook in andere landen uitgebracht gaat worden. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte. In China begint de prijs bij omgerekend 870 euro, al is dit zonder belastingen en heffingen.