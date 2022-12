Moto X40 en G53 met 5G gepresenteerd: details op een rij

Motorola heeft twee smartphones aangekondigd. We maken vandaag kennis met de Moto X40 en de Moto G53. Die laatste brengt 5G naar het betaalbare segment.

Motorola met Moto X40

Motorola heeft een nieuwe high-end smartphone gepresenteerd. De smartphone is de Moto X40. Dit toestel is voorzien van de krachtige Snapdragon 8 Gen 2 chipset, de nieuwste processor van Qualcomm. Daarbij zien we een 165Hz display met een grootte van 6,7 inch. We zien een Full-HD+ resolutie terug van 2400 x 1080 pixels.

De 125W lader zorgte ervoor dat in 7 minuten tijd de 4600 mAh batterij weer voor de helft is opgeladen. De camera-opstelling bestaat uit een 50 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel groothoeklens en een 12 megapixel portretlens met 2x zoom. Selfies maak je met de 60 megapixel front-camera. Het toestel wordt vanuit de fabriek geleverd met Android 13 met My UI 5.0. Tevens is het toestel voorzien van een IP68-certificering.

Moto G53

We maken ook kennis met de nieuwe Motorola Moto G53. Het toestel uit het middensegment krijgt ook 5G, waar het huidige model, de G52, alleen van 4G voorzien was. De nieuwe telefoon van Motorola krijgt een 6,5 inch HD+ scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De Moto G53 heeft een 8 megapixel front-camera, achterop zit een 50 megapixel hoofdlens, samen met een 2 megapixel macrolens.

Motorola geeft de Moto G53 een microSD-geheugenkaartslot en een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Tevens is er keuze uit 4GB of 8GB aan werkgeheugen. De opslagruimte komt in beide gevallen uit op 128GB.

Beschikbaarheid

Voor nu heeft Motorola de smartphones enkel nog voor de Chinese markt gepresenteerd. We verwachten de smartphones in afzienbare tijd ook in Europa; maar wanneer is nu nog de vraag. De verwachting is dat Motorola de X40 hier uitbrengt als Edge 40 (Pro).