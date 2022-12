Motorola Edge 30 Fusion in kleur ‘Viva Magenta’ onthuld

Motorola heeft sinds de Edge 30-serie uitbreiding in oktober, een partnerschap met Pantone, bekend van de kleuren. Nu is daar het volgende resultaat van gepresenteerd; de Motorola Edge 30 Fusion in de kleur Viva Magenta.

Edge 30 Fusion in Viva Magenta

We waren in oktober in Milaan, daar presenteerde Motorola haar nieuwe modellen in de Edge 30-serie. We zagen toen ook de Motorola Edge 30 Fusion, het middenmodel tussen de Edge 30 Neo en de Edge 30 Ultra in. De smartphonefabrikant presenteerde in de Italiaanse stad ook de samenwerking met Pantone, het bedrijf dat bekend is van de kleuren. De Edge 30 Neo werd gepresenteerd in de kleur Very Piri, een paarse kleur. Daarnaast verscheen de Edge 30 Neo ook nog in andere stijlvolle kleuren zoals mintgroen, wit en zwart. We publiceerden vorig weekend de Edge 30 Neo review.

De Pantone-kleuren zagen we niet terug bij andere modellen in de serie. Tot nu dan, want voor de Motorola Edge 30 Fusion is er een nieuwe kleur aangekondigd. Het gaat om de kleur ‘Viva Magenta’, wat ook de kleur van het jaar 2023 wordt. De Edge 30 Fusion in deze kleur wordt vanaf medio december uitgebracht, samen met een nieuwe Moto Buds 600 ANC headset, als combi-pakket.