Motorola Edge 30 Neo review: fijne mid-end vol handigheidjes

In oktober kwam Motorola met een reeks nieuwe toestellen voor de Edge 30-serie. Met de Ultra had het merk al een geweldig toestel in handen, maar we zijn ook benieuwd naar de Neo. Onze ervaringen lees je in de Motorola Edge 30 Neo review.

Motorola Edge 30 Neo review

We hebben onlangs de Motorola Edge 30 Ultra review gepubliceerd, een toestel met alle mogelijkheden die uitstekende prestaties levert. Motorola liet bij de introductie van de Edge 30-serie ons weten, ook veel te verwachten van de Neo. Want deze is weliswaar het ‘goedkoopste’ model uit de reeks, dat betekent niet dat er volop bezuinigd is. Want in het kleurrijke jasje van de Edge 30 Neo zit genoeg technieken en fijne eigenschappen.

Verkooppakket

Heb je de Edge 30 Neo gekocht, dan kun je het toestel direct zonder zorgen gebruiken. De telefoon wordt namelijk niet alleen met een datakabel geleverd, zoals we bij steeds meer toestellen zien. Motorola levert de Edge 30 Neo in een heel compleet pakket. Hierbij krijg je direct ook de 68W snellader en is er een siliconen hoesje in de doos te vinden voor het beschermen van je telefoon.

Design en interface

Naar mijn mening zijn de nieuwe Edge 30-toestellen mooie toestellen. Dat geldt ook voor de Edge 30 Neo. Voor deze smartphone is er samengewerkt met Pantone, een bekende naam in de designerwereld, want daar draait alles om kleuren. De uitwerking daarvan zien we daarom ook terug in de Motorola Edge 30 Neo, waarbij je het toestel in verschillende sprankelende kleuren kunt aanschaffen, zoals een mintgroene of de paarsgekleurde Very Piri kleur. Dit is de kleur van het jaar 2022, en daarin is dus ook de Edge 30 Neo gegoten. Wij hebben de zwartgekleurde Edge 30 Neo, en die ziet ook echt niet verkeerd uit.

Wat direct opvalt is dat de telefoon lekker compact en licht is. Daarnaast ligt de Neo goed in de hand, waarbij de achterkant een wat matte achterkant heeft, waardoor je net wat meer grip hebt. Toch zou ik het toestel niet snel zonder hoesje gebruiken. De cameramodule steekt wat uit. De afwerking is heel netjes.

Qua interface zien we de fijne Motorola My UX skin, die extra toevoegingen levert aan de standaard Android-interface. Hier komen we later in de review uitgebreider op terug. De telefoon werkt zoals je mag verwachten met een gebruiksvriendelijke interface. Er is ook een (soort) Always On Display beschikbaar, al noemt Motorola het een Interactief Display. Wanneer er iets van beweging gedetecteerd wordt, of het beeldscherm aangeraakt wordt, springt het beeldscherm aan. Dat detecteren van beweging is ontzettend gevoelig. Je hoeft maar wat harder op je toetsenbord te tikken, en het scherm springt aan. Soms kan dat best afleiden. Gelukkig kan je dit ook uitschakelen en bijvoorbeeld de telefoon op ‘zijn buik’ leggen. Dan hoef je ook niets te missen, want rondom de cameramodule zit een heus notificatielicht. Hier komen we later in de Motorola Edge 30 Neo review op terug.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Bellen, sms’en en internetten gaat allemaal prima met de Motorola Edge 30 Neo. De telefoon maakt verbinding met 5G- en 4G-netwerken en beschikt uiteraard ook over WiFi. Contactloos betalen kan middels NFC en ook de bekende technieken voor locatiebepaling zoals GPS is aanwezig op de smartphone. Motorola levert de bel- en sms-app van Google zelf mee.

Multimedia: muziek en film

Multimedia is ook een veelgebruikte eigenschap van de smartphone vandaag de dag. Daar hebben we de Motorola Edge 30 Neo dan ook zeker op getest. Motorola voorziet het toestel van een scherm waarbij de helderheid ook op zonnige dagen voldoende omhoog kan.

De geluidskwaliteit van de Edge 30 Neo is best aardig. Het volume kan vrij hard en klinkt ook dan nog netjes. Opvallend vind ik verder dat het geluid ook heel zacht kan, wat soms best even handig kan zijn. De geluidskwaliteit is prima voor de prijs van dit toestel. Er is een goede balans tussen hoge en lage tonen en ook de bass komt voldoende tot haar recht.

Camera: foto en video

Voor het maken van foto’s is de Motorola voorzien van twee verschillende lenzen. Dit is een 64 megapixel hoofdlens met een diafragma van f/1.8. Daaronder zit de 13 megapixel groothoeklens om zo meer op beeld te krijgen. Motorola’s camera-app is erg prettig in gebruik en laat zich vanzelf wijzen. In de applicatie kun je bepaalde instellingen aanpassen zodat je deze helemaal naar eigen wens kunt aanpassen.

Maar hoe zijn de plaatjes die uit de Edge 30 Neo komen rollen? De foto’s die je met de telefoon maakt hebben we bekeken op het grote scherm. Daaruit komt naar voren dat de Motorola erg mooie foto’s weet te maken, met kleurgetrouwe beelden zoals je het ook in het echt hebt gezien. Wel zien we dat soms de randen niet helemaal scherp zijn. Ook is het meermaals gebeurd dat foto’s in zijn geheel niet scherp en bewogen zijn, terwijl het toestel zeker weten stil is gehouden. Dit is iets wat Motorola nog op kan lossen met een software-update.

Schakelen we over naar de groothoeklens, dan zien we met regelmaat dat de foto’s wat fletser worden. Dit komt omdat er gebruik gemaakt wordt van een andere lens. De macromodus levert nog best leuke plaatjes af. In de avonduren en nacht laat de Edge 30 Neo zich niet van zijn beste kant zien. Foto’s zijn vaak niet scherp, tonen veel ruis en bij een lantaarnpaal komt er een dikke lichtbundel af. Als er voldoende licht aanwezig is, dan worden de foto’s al wel beter. De foto’s die we met de Edge 30 Neo hebben gemaakt, kun je bekijken in het digitale fotoalbum.

Videocamera

De videocamera laat je in 30 of 60fps per seconde filmen, verder vinden we qua videoresolutie geen verdere instellingen. Tijdens het filmen is het -helaas- niet mogelijk om te schakelen naar de groothoeklens. Echter is dit iets wat we vaker zien bij smartphones; met name in dit segment. Wel kun je voordat je met opnemen begint, de groothoeklens activeren. De video die we met de telefoon op 60fps hebben gemaakt, vind je hieronder. We vinden de video qua kwaliteit niet heel bijzonder.

Overige mogelijkheden

Motorola zou Motorola niet zijn als het toestel niet van extra gemak is voorzien. Dat zien we ook terug bij de Motorola Edge 30 Neo, waarbij je verschillende handige toevoegingen terugziet. Die bespreken we hieronder.

Notificatielicht

Een ontzettend handige feature is het notificatielicht om de cameramodule. Komt er een melding of oproep binnen, dan licht de rand onder deze cameramodule op, om je te attenderen op een nieuwe melding. Dit is erg prettig en doet ons denken aan vroeger, toen veel (Android-) toestellen nog voorzien waren van een LED-notificatielampje aan de voorzijde. Deze Edge heeft daarmee een goed alternatief. Het lampje is fel genoeg.

Vingerafdrukscanner

Bij de Motorola Edge 30 Neo zit de vingerafdrukscanner geïntegreerd in het scherm. Deze heeft slechts een lichte aanraking nodig om het toestel te ontgrendelen. Zo hoort het ook, maar wil nog weleens per toestel verschillen. We hebben hier bij de Neo niets op aan te merken. Het is bij de instellingen van de telefoon mogelijk om meerdere vingers toe te voegen.

Motorola tools

We blijven het benoemen; de eigen toegevoegde features van Motorola zijn ontzettend handig. Dat zien we dan ook bij deze smartphone weer terug. In de Moto-app maak je kennis met de vele gestures en handelingen die je kunt activeren. Even schudden met de telefoon om de zaklamp in te schakelen en even draaien met je pols om de camera te starten. Daarnaast kun je drie keer tikken met een vinger op de achterkant, om een eigen gekozen actie uit te voeren, bijvoorbeeld het openen van WhatsApp. Ideaal!

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Motorola heeft de Edge 30 Neo voorzien van een Snapdragon 695 octa-core processor. Deze voldoet prima en doet zijn werk goed. De smartphone kan alles goed bijbenen en we hebben gekke eigenaardigheden opgemerkt in de afgelopen weken. Motorola heeft daarnaast het toestel uitgerust met 128GB aan opslagruimte en een werkgeheugen van 8GB. Dit samen maakt de Edge 30 Neo een fijn toestel voor dagelijks gebruik.

Batterij

Ik durf inmiddels toch wel te stellen dat Motorola ‘het nieuwe Huawei’ is. En dan doel ik specifiek op de accuduur, want we zagen bij meerdere toestellen, zoals de Edge 30 Ultra al prestaties wat betreft het uithoudingsvermogen waar je bij andere toestellen alleen nog maar van kunt dromen. Hoe zit dat met de Edge 30 Neo? De telefoon heeft een accucapaciteit van 4020 mAh. Dat is niet heel spannend. Met gemiddeld gebruik halen we 2-3 dagen met een schermtijd van bijna 4 uur. Gebruik je het toestel intensief, dan haal je vrij gemakkelijk het einde van de dag. Keurig!

Toch een lege batterij? De Motorola Edge 30 Neo wordt geleverd met een 68W lader en dat is een hele mooie toevoeging. Ondanks dat de batterij van de Neo niet snel leeg raakt, is deze wel weer snel opgeladen. Met circa drie kwartier laden is de batterij weer van 0 naar 100 procent.

Updatebeleid

Motorola was bij de aankondiging van de nieuwe Edge 30-modellen gelijk duidelijk over het updatebeleid. Je kunt bij de Edge 30 Neo twee Android OS-updates verwachten en drie jaar aan beveiligingsupdates. Dat is gemiddeld, al had Motorola nog verder de aanval op Samsung kunnen openen door een jaar langer hiermee door te gaan, en één Android-update meer aan te bieden. Motorola heeft de laatste tijd flinke stappen gezet op het gebied van updates, maar het is niet duidelijk wanneer de update naar Android 13 beschikbaar komt voor het toestel.

Beoordeling

Geen zin om duizend euro uit te geven aan een nieuwe smartphone, maar wil je wel een echt goede smartphone met een uitstekende batterijduur en handige toevoegingen? Dan kun je wat ons betreft moeilijk om de Motorola Edge 30 Neo heen. Dit fijne, handzame toestel weet op alle vlakken een nette score achter te laten. Er zijn wat verbeterpunten op de camera, maar voor de rest valt er weinig aan te merken op de telefoon.

De Edge 30 Neo kwam op de markt voor een bedrag van 399 euro. Inmiddels kun je hem voor minder al aanschaffen. Dat maakt deze Edge een nog interessante keuze.

De Motorola Edge 30 Neo kun je kopen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mobiel en MediaMarkt.

