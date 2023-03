Motorola Edge 40 Pro: eerste foto’s online verschenen

Motorola komt binnenkort met een nieuwe smartphone. Er gaan nu berichten rond over de nieuwe Motorola Edge 40 Pro. We zien de smartphone op foto’s.

Motorola Edge 40 Pro op foto’s

Op het internet zijn beelden verschenen van de nieuwe high-end smartphone van Motorola. De smartphone die nu rondgaat is de Motorola Edge 40 Pro. Het nieuwe model wordt in de komende tijd verwacht en dankzij de foto’s krijgen we een eerste idee van het toestel. In december kwam de fabrikant al met de introductie van de Moto X40 in China.

Nu lijkt het erop dat de Moto X40 Pro hier uitgebracht zal worden onder de naam Motorola Edge 40 Pro. De nieuwe smartphone zal de eerste Motorola zijn met een Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Evleaks deelt de eerste beelden van het toestel. De smartphone krijgt een 50 megapixel hoofdcamera, met vermoedelijk een 50MP groothoeklens en een 12 megapixel telefotolens. Selfies kun je maken met de 60 megapixel front-camera.

De smartphone krijgt naar verwachting een 6,67 inch Full-HD+ OLED-scherm met een verversingssnelheid van 165Hz. Tevens krijgt het toestel een IP68-certificering waarmee het stof- en waterdicht is.

Motorola zou de nieuwe Edge 40 Pro voorzien van een 4600 mAh batterij met 125W snelladen, samen met de mogelijkheid tot het draadloos opladen, met een kracht van 15W. De telefoon wordt in de komende tijd verwacht, maar wanneer is nog niet bekend.