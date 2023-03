Motorola Edge 30 Ultra: grote (camera-) update brengt veel verbeteringen

Motorola hield zich de afgelopen tijd nogal stil omtrent updates voor de Motorola Edge 30 Ultra. Maar vandaag is het zover. De fabrikant rolt een grote update uit voor het toestel, waarbij een reeks zaken worden verbeterd, maar ook worden voorbereid.

Update voor Motorola Edge 30 Ultra

Vorige week schreven we een uitgebreid artikel over het wankele updatebeleid voor de Edge 30 Ultra. Na de december-patch bleef het namelijk nogal stil, terwijl er nog aardig wat gebruikers waren die bepaalde hindernissen ondervonden met hun toestel. Dit had met name te maken met de camera van de telefoon. We konden vorige week al melden dat Motorola bezig was met een update, waarmee verschillende zaken aangepakt zijn. Vandaag is het zover en kunnen de bezitters van dit toestel een nieuwe update voor hun toestel binnenhalen.

Zoals gezegd ligt de belangrijkste focus op de camera. Hierbij zijn er verbeteringen doorgevoerd voor verschillende onderdelen. Deze zien we terug in de autofocus, de Ultra Resolutie functie (200MP-stand), de nachtmodus, bij portretfoto’s, de beeldstabilisatie en de motion-blur functie. Ook zijn er enkele nieuwe functies toegevoegd; dat zijn de onderstaande functies.

High-definition selfies (face enhancement) The feature adds texture/details to faces on the front camera

Video Portrait This feature adds a background blur in videos

360┬░ Video Horizon Lock This feature provides video stabilization, particularly while the user is moving. Note: this is only available in 1080p quality



We horen van gebruikers dat er inderdaad verbeteringen worden ontdekt op verschillende vlakken. Zo zou de selfie-camera duidelijk betere beelden opleveren en is de autofocus sneller.

De update voor de Motorola Edge 30 Ultra brengt ook de beveiligingsupdate van februari. Tevens kunnen we het nieuws met je delen dat er al verschillende voorbereidingen in de update zijn meegenomen voor de komst van Android 13. Echter houdt Motorola nog altijd de lippen stijf op elkaar over wanneer we Android 13 kunnen verwachten, maar het lijkt erop dat dit niet heel lang meer zou moeten duren. Deze update wordt nu eerst uitgerold. Het gaat om een gefaseerde uitrol, waardoor het even kan duren totdat iedere gebruiker hem binnen ziet komen.