Motorola brengt nieuwe Edge 40 Pro met curved-design uit

Eerder deze maand konden we kennismaken met de nieuwe Motorola Edge 40 Pro. De fabrikant heeft het toestel nu uitgebracht in ons land. Opvallend aan de smartphone is het volledige curved-design, wat we terugzien bij het toestel.

Motorola Edge 40 Pro in Nederland

Motorola timmert lekker aan de weg. Vanaf nu kun je de nieuwe Motorola Edge 40 Pro aanschaffen in Nederland. Eerder deze maand was er al de aankondiging van de smartphone, waarbij het bedrijf de eigenschappen van de smartphone uit de doeken deed. De smartphone is een lust voor het oog met doorlopende randen. Niet alleen aan de voorkant, waar het 6,67 inch pOLED-scherm doorloopt over de zijkanten, maar juist ook aan de achterkant. De cameramodule deelt namelijk hetzelfde design een beetje, met doorlopende randen.

In onze Motorola Edge 40 Pro preview gaven we je een eerste blik op het toestel. Daarin gaven we de verschillende functies aan op de Edge. Zo kun je op het nieuwe toestel ook de randverlichting activeren, dat oplicht bij nieuwe meldingen. Uiteraard zijn ook de handige Motorola-tools aanwezig, waarmee je kunt schudden met het toestel om de zaklamp in te schakelen, en kunt draaien met je pols om de camera op te starten.

Qua mogelijkheden is de Motorola van alle gemakken voorzien. We zien achterop drie camera’s; 50 megapixel hoofdlens, 50 megapixel groothoeklens en een telelens met 12 megapixel. Deze laatstgenoemde kan voornamelijk gebruikt worden voor het maken van mooie portretten. Verder is de smartphone uitgerust met een 4600 mAh batterij, welke je met een hoge snelheid van maar liefst 125W kunt opladen. Dit alles wordt draaiende gehouden door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm.

Met de prijs van de Motorola Edge 40 Pro concurreert de telefoon direct met de OnePlus 11, die we eerder uitgebreid hebben besproken in de OnePlus 11 review. Ook de Xiaomi 13 (review) is een concurrent voor het toestel.

Je kunt de nieuwe Motorola Edge 40 Pro aanschaffen bij Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.