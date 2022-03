Vodafone ziet aantal klanten laatste kwartaal 2021 stijgen met 45.000

Vodafone heeft cijfers gedeeld over onder andere het aantal abonnees. Daar ziet de provider een stijging; maar bij het aantal Ziggo-klanten wordt wel een daling genoteerd.

Meer en minder klanten

Over het vierde kwartaal van 2021 heeft Vodafone het aantal klanten zien toenemen. De provider heeft dit nieuws bekend gemaakt. Het aantal mobiele klanten steeg met 44.900 naar 4,99 miljoen Vodafone-klanten. De omzet steeg met 4,2 procent, waarbij dit uitkwam op 233,1 miljoen euro. De prepaidmarkt zakte wat in naar 380.300 klanten, wat er 7200 minder zijn dan vorig kwartaal. Bij 1,49 miljoen klanten van Vodafone hadden zij zowel een mobiel als een vast abonnement.

Minder goed ging het bij Ziggo. Het moederbedrijf heeft nu in totaal 3,74 miljoen klanten, bijna 100.000 minder in een jaar tijd. De omzet daarvan daalde ook naar in totaal 517,5 miljoen euro (- 1,9 procent).