Weer storing bij Vodafone: derde in twee weken tijd

Het netwerk van Vodafone heeft in Nederland vandaag weer last gehad van een grote landelijke storing. Urenlang kon er geen gebruik gemaakt worden van het netwerk; bellen en internetten werd daarmee onmogelijk.

Derde storing bij Vodafone

Voor de derde keer in twee weken tijd hebben klanten van Vodafone last gehad van een storing. De storing bij het Nederlandse netwerk hield urenlang aan. Zowel het bellen, sms’en als internetten was voor een groep klanten onmogelijk geworden door de storing. Door de storing was ook alarmnummer 112 slecht bereikbaar. Volgens sommige berichten zou het zomaar een halve minuut kunnen duren totdat zij iemand van de hulpverlening aan de lijn kregen, doordat de verbinding niet gemaakt kon worden.

De storing van vandaag begon net na het middaguur, rond 13:00 uur. Vodafone zelf gaf pas rond 14:30 uur het bericht over een storing, terwijl dat tot die tijd ‘niet bij hen bekend zou zijn’. Even na 16:00 uur wist Vodafone te melden dat de storing in het netwerk was opgelost. Een oorzaak wordt niet genoemd. Op 12 en 14 oktober waren er ook al urenlange storingen bij Vodafone. Het is niet bekend of deze storing daar ook mee te maken heeft.

Op vragen van klanten over een mogelijke compensatie houdt Vodafone de boot af. Ze verwijzen naar hun algemene voorwaarden; als er een storing is van 12 uur of langer, dan wordt er een regeling voor compensatie ingezet. Dat is nu niet het geval, zo meldt de provider.

