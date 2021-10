Opnieuw storing bij Vodafone: problemen met bellen en internetten

Nadat Vodafone dinsdag last had van een storing in het mobiele netwerk, is het vandaag weer raak. De berichten over problemen met bellen en internetten stromen binnen.

Weer een Vodafone storing

Vodafone heeft last van een storing. De storing begon rond half drie vanmiddag en duurt nog altijd voort. Niet alleen bij Vodafone worden problemen gemeld met bellen, sms’en en internetten. Klanten van dochterbedrijf Hollandsnieuwe maken eveneens melding van problemen met het mobiele netwerk. Bij een grote groep klanten is het mobiele bereik volledig weggevallen. Het probleem lijkt niet bij iedere gebruiker op te treden, zo blijkt uit een eerste inventarisatie van DroidApp.

Dinsdag had Vodafone ook al last van een grote storing. Ook deze storing lijkt weer verspreid over het hele land te zijn. Zo krijgen we bij DroidApp meldingen binnen uit Rotterdam, Deventer en andere delen van Nederland.

Update 15:52: Vodafone spreekt over een storing op het 4G- en 5G-netwerk. Bij de vorige storing hielp het door de telefoon te forceren op het 2G-netwerk, het is nu niet duidelijk of deze oplossing opnieuw helpt.

Update 16:15: Vodafone meldt dat het mobiele verkeer omgeleid wordt. Volgens de provider herstellen de diensten zich geleidelijk.

Dit bericht wordt bijgewerkt met nieuwe informatie, als die beschikbaar is.

