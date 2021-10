De 4 beste sim-only aanbiedingen van oktober 2021: het meeste voordeel

Providers stunten allemaal met de beste aanbiedingen. Maar zijn de aanbiedingen echt wel zo interessant? DroidApp heeft een overzicht met de beste sim-only aanbiedingen van oktober 2021. Waar haal je de beste deal?

Sim-only aanbiedingen oktober 2021

Iedere maand hebben een nieuw overzicht voor je met daarin de beste sim-only aanbiedingen van de huidige maand. Vandaag geven we je de beste sim-only aanbiedingen van oktober, zodat je hopelijk weer wat geld kunt besparen.

Youfone

Youfone geeft je dubbele data zolang je abonnement loopt. Dit betekent, dat wanneer je kiest voor een bundel van 4GB, je nog eens 4GB krijgt. De bundel met onbeperkt bellen en 8GB data in totaal komt neer op een tientje per maand. Daarnaast zijn ook tijdelijk de aansluitkosten geschrapt, waardoor je hier wel een hele fijne deal kan halen. Je maakt gebruik van het KPN-netwerk.

Te koop bij Youfone

Lebara

Bij Lebara krijg je op alle sim-only abonnementen de eerste zes maanden 50 procent korting. Dit betekent dat je een bundel met 2GB en 150 minuten de eerste 6 maanden voor 3,75 euro hebt. Daarna betaal je 7,50 euro per maand. Voor een bundel met 5GB internet ben je 4,50 euro kwijt. Je bespaart tevens op de 15,00 euro aan aansluitkosten. Bij Lebara maak je gebruik van het KPN-netwerk.

Te bestellen bij Lebara

Simpel

Bij Simpel kun je nog steeds kiezen voor de interessante ‘An offer you can’t refuse’ aanbiedingen. Hierbij heb je de bundel van 7GB met onbeperkt bellen en 500 sms’jes voor een bedrag van 10,00 euro per maand. Geen grootgebruiker, voor 6,00 euro per maand heb je de bundel met 1GB en 100 minuten. De eenmalige aansluitkosten komen uit op 20,00 euro. Simpel maakt gebruik van het T-Mobile netwerk.

Je kunt hiervoor terecht bij Simpel

Simyo

Telecomprovider Simyo heeft in het verleden al meermaals hoge beoordelingen gekregen, zo worden ze steevast hoog beoordeeld door de Consumentenbond. Je maakt gebruik van het KPN-netwerk en deze maand kun je profiteren van een mooie aanbieding. Bij de bundel van 6GB internet krijg je gedurende je contract 4GB extra. De combinatie van 10GB met 200 minuten kost je in totaal 14,00 euro per maand. Als je thuis KPN hebt, krijg je gratis bundelverdubbeling. Voor iedere klant worden de aansluitkosten tijdelijk geschrapt.

Te vinden bij Simyo

Andere aanbieders

Dankzij de vernieuwde databundels bij T-Mobile zijn ook deze abonnementen interessanter. Verder hebben we nog de aanbiedingen van andere providers op een rijtje gezet; welke je hieronder kunt vinden door op de desbetreffende provider te klikken.