Vodafone kampt dinsdag met storing mobiel netwerk

De hele ochtend melden klanten van provider Vodafone zich al over een storing in het mobiele netwerk. Het gaat om een storing die nog niet overal is opgelost.

Storing bij Vodafone

Telecomprovider Vodafone kampt met een storing in Nederland, zo meldt het bedrijf zelf. Klanten van de roodgekleurde provider melden dat ze verminderde dekking ervaren, en ook problemen met bellen, sms’en en internetten.

Even na 08:00 uur vanochtend begonnen de problemen. De problemen zouden zich voordoen op het 4G- en 5G-netwerk. Daarnaast melden klanten dat zij ook problemen ondervinden met het gebruik van de Vodafone app.

Na elven heeft Vodafone een update uitgestuurd; de storing zou grotendeels verholpen zijn, maar dit is nog niet voor iedereen het geval. In de tussentijd kunnen klanten van Vodafone (en ook dochterbedrijven Hollandsnieuwe en Ziggo Mobiel) het beste bellen en internetten via het 2G-netwerk door dit te forceren bij de instellingen van de telefoon.

