T-Mobile waarschuwt voor phishingmails over mislukte automatische incasso

Phishingmails zijn er in vele soorten en maten. Eentje die er nu veel rondgaat is er zogenaamd één van T-Mobile. Je bent gewaarschuwd voor mailtjes waarbij er gevraagd wordt om een mislukte automatische incasso te voldoen. Maar deze is dus niet echt.

T-Mobile phishingmail

De mail die uit de naam van T-Mobile zou komen, lijkt heel erg op de originele mailtjes van T-Mobile. Zo wordt de echte achternaam gebruikt, en zien we ook een tekst die T-Mobile zelf in haar mailing gebruikt. Echt opvallend is dat ook het rekeningnummer van T-Mobile in de e-mail staat. Het factuurnummer dat gebruikt wordt in de mail is 901714889451 en het gaat om een bedrag van 31,96 euro op klantnummer 1.144595512.

Tot zover lijkt er niks geks aan de hand. Waar de oplichters op hopen is dat je drukt op de knop om het bedrag direct via iDEAL te betalen. Deze is niet gekoppeld aan het officiële rekeningnummer van T-Mobile. Er wordt doorgelinkt naar een malafide pagina, waarbij de oplichters het doel hebben om inloggegevens te ontfutselen en zo je bankrekening leeg te trekken.

In de e-mail staat het volgende;

“Beste heer/mevrouw -achternaam-, Wij hebben je betaling helaas niet volledig kunnen incasseren. De oorzaak weten we niet; die kun je zelf opvragen bij je bank. Jouw betalingsachterstand bestaat nu uit de volgende facturen.”

T-Mobile is op de hoogte van deze phishingmail en adviseert om niet op de link te klikken, de mail te markeren als spam en te verwijderen.

Foto via @AEHilberts, Twitter