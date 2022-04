T-Mobile stopt met 5G-toeslag bij abonnementen

T-Mobile stopt met het berekenen van een toeslag voor degenen die op hun niet-Unlimited abonnement toegang tot 5G willen hebben. Tot nu toe diende je bij deze abonnementen 2,00 euro per maand af te tikken.

T-Mobile toeslag voor 5G

T-Mobile heeft een wijziging doorgevoerd in haar mobiele abonnementen. De provider heeft stilletjes de toeslag voor toegang tot het 5G-netwerk weggehaald. Bij Go Unlimited abonnementen was ondersteuning voor 5G al inbegrepen, maar bij de abonnementen met een databundel was dit niet het geval. Voor €2,00 per maand kon je dit echter inschakelen, zodat je gewoon met je 5G-smartphone het 5G-netwerk kon gebruiken. T-Mobile laat aan DroidApp weten dat de wijziging sinds 4 april actief is voor nieuwe klanten.

Klanten die over een eerder afgesloten Go-abonnement beschikken, zonder Unlimited, kunnen niet profiteren van dit voordeel. Aan DroidApp laat de magentagekleurde provider weten, dat er binnen een huidig abonnement niet kosteloos naar 5G geschakeld kan worden. Dit betekent dat bestaande klanten hiervoor nog steeds 2,00 euro per maand neer moeten tellen. Pas bij een verlenging van het abonnement vervalt die toeslag. Het gaat hierbij om de abonnementen met een databundel van 1GB, 3GB, 10GB of 20GB.

De abonnementen met 5G zijn verkrijgbaar bij T-Mobile. Daar vind je ook alle actuele prijzen.