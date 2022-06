Chromecast met Google TV vanaf nu te koop in Nederland: alle details

Google heeft eindelijk haar nieuwste Chromecast uitgebracht in Nederland. Vanaf vandaag kun je de nieuwe Chromecast met Google TV kopen. Deze mediastick brengt je een hoop functies die altijd van pas kunnen komen!

Chromecast met Google TV in Nederland

We kunnen vanaf vandaag in Nederland officieel de nieuwe Chromecast met Google TV aanschaffen. Tot vandaag moest dit via een omweg, maar eind mei werd bekend dat Google de mediastick dan toch écht uit ging brengen in ons land. Dat is dus vandaag het geval. Google moest naar eigen zeggen de stick nog optimaliseren voor de Nederlandse markt. Degenen die deze mediastick al middels grijze import hebben gekocht, zullen later alsnog de opties aangeboden krijgen, zoals deze Nederlandse editie, zo maakte Google eerder bekend.

Met de nieuwe Chromecast kun je content van bijvoorbeeld je smartphone, je tablet, laptop of ander ondersteunend apparaat, naar je televisiescherm casten. Daarnaast dient het startscherm van de Chromecast gelijk als groot fotolijstje. Deze versie van de Chromecast biedt echter nog veel meer mogelijkheden. Zo kun je deze bedienen met de afstandsbediening en navigeer je bijvoorbeeld letterlijk met één klik naar Netflix. Dankzij Google TV heb je toegang tot verschillende toepassingen en features; waarbij je ook direct de trending series en films ziet in de interface. Middels spraakbesturing en de Google Assistent bedien je de Chromecast handig tijdens het koken bijvoorbeeld.

Naast dat de Chromecast met Google TV je meer dan 6500 applicaties laat downloaden, is de Nederlandse versie al direct klaar voor het gebruik van de diensten YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, Videoland, NPO Start, Ziggo GO, Viaplay, HBO Max en Apple TV. Je kunt het apparaatje vanaf nu direct kopen voor 69,99 euro bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.