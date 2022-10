Android Update Bulletin week 41: deze toestellen kregen updates

Iedere zondag zetten we op een rijtje welke toestellen een nieuwe update hebben mogen ontvangen. Dat is ook vandaag het geval. In dit artikel, de toestellen die een nieuwe update hebben mogen ontvangen.

Android updates in week 41

In de 41e week van 2022 zijn weer de nodige smartphones en andere apparaten bijgewerkt met een nieuwe update. Grote updates, kleine updates; beveiligingsupdates en alleen wat fixes en verbeteringen. Van verschillende toestellen heb je hiervan het nieuws al kunnen lezen op DroidApp. Een compleet overzicht hebben we nu voor je klaarstaan in deze editie van het Android Update Bulletin.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden.

Motorola

Motorola Edge 20: beveiligingsupdate oktober

Samsung